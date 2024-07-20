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Фигурант дела замминистра обороны Тимура Иванова сообщил о проблемах со здоровьем

Фигурант дела замглавы МО РФ Тимура Иванова Бородин попросил смягчить наказание
20 июля 2024, 05:37
Фото: istock / SCM Jeans

Фото: istock / SCM Jeans

Фигурант дела о взятках бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин попросил смягчить меру презрения в связи с проблемами со здоровьем. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в официальных документах суда.
В материалах отмечается, что Бородин страдает от гипертонии и сердечной аритмии.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Иванова и Бородина до 23 сентября. На скамье подсудимых также находится совладелец «Олимпситроя» Александр Фомин.



Ранее, 12 июля, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что при бывшем главе Минобороны Сергее Шойгу было похищено 11 триллионов рублей.

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SHAMAN анонсировал концерт на Красной площади
Певец SHAMAN объявил о концерте на Красной площади 22 августа
20 июля 2024, 00:10

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) объявил, что будет выступать только в России. Он также анонсировал концерт, который пройдет 22 августа на Красной площади.
Ранее в центре Москвы, возле американского посольства, состоялся концерт-митинг артиста. Мероприятие посетили несколько сотен россиян. Артист исполнил хиты «Я русский», «Встанем» и «Самый русский хит». На здании посольства спроецировали российский флаг.

«Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что границ России не существует. Поэтому мои концерты будут исключительно в России», – заявил SHAMAN.

Артист пообещал, что 22 августа представит новую программу «Победа». Он добавил, что концерт состоится в День государственного флага.

Ранее Ярослав Дронов объявил о проведении митинга у посольства США в Москве. По словам Дронова, цель акции заключается в привлечении внимания к блокировке российских авторов на YouTube.

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#владимир путин
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#посольство
#youtube
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Авдотья Сеногнойка 20 июля: Что нужно сделать, чтобы привлечь удачу и здоровье
В России 20 июля отмечается день преподобной Евфросиньи Московской
20 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / indukas

20 июля церковь чтит память преподобных Фомы Малеина и Евфросинии Московской. В народном календаре этот день называют Авдотьей-Сеногнойкой или Фомой-Черничником.

История


Преподобная Евфросиния Московская родилась в семье князя в 1353 году. С самого детства она отличалась кротостью и благочестием. В 14 лет она вышла замуж за князя Дмитрия Донского, но после его смерти посвятила себя служению Богу и приняла монашество.

Евдокия была очень благочестивой женщиной. Её мировоззрение во многом сформировалось благодаря общению с митрополитом московским Алексием и преподобным Сергием Радонежским, который был крёстным одного из пяти сыновей Евдокии и Дмитрия.

После смерти мужа Евдокия правила княжеством и стала основательницей нескольких храмов. По её указанию был построен Вознесенский женский монастырь в Московском Кремле. Когда её сыновья подросли, она приняла монашеский постриг и стала Ефросиньей. Последние годы своей жизни она провела в монастыре.

Традиции


В третью декаду июля, перед началом дождей, старались убрать сено, чтобы оно не сгнило. Смотрели, поспела ли черника. Если да, то до жатвы оставались считанные дни. 20 июля заготавливали для бани дубовые веники.

Символом же этого дня является дуб. Его листья использовали для украшения домов, веников для бани и верили в их целебные свойства.

20 июля также называли Авдотьей Сеногнойкой из-за дождей, мешающих заготовке сена. По этой причине убрать сено старались до этой даты.

Фото: istockphoto / ysuel

Если погода была хорошей, крестьяне отправлялись в поле, заворачивали серп в полотенце и пели народные песни. Первый сжатый сноп обвязывали полотенцем и несли в церковь освящать. Его часть оставляли в переднем углу избы до осени, а на Покров Пресвятой Богородицы угощали им домашнюю скотину.

Вечером на Авдотью гадали: бросали свой серп на пол избы. Если серп ложился на поверхность, человека ждало большое счастье.

Что нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки


В старину люди старались не назначать свадьбы и не свататься 20 июля. Считалось, что это может привести к неприятностям и разочарованиям.

Если 20 июля выпадало на пятницу, то по приметам не рекомендовалось стирать. Верили, что это может привести к финансовым трудностям.

На Руси также избегали купания в открытых водоёмах 20 июля, опасаясь несчастий и травм.

В этот день не рекомендуется заниматься тяжёлой работой, предаваться грусти и унынию.

Не стоит заводить новые отношения, ходить на свидания, делать предложение руки и сердца. Также нельзя никого обманывать, так как это может привести к неприятным последствиям.

Фото: istockphoto / PeopleImages

Если 20 июля выпадает на пятницу, то не рекомендуется стирать, чтобы не потерять финансовое благополучие. Кроме того, не следует купаться в водоёмах, так как водяной сегодня особенно агрессивен и может навредить человеку.

Также этот день считается неблагоприятным для торговли: возможны непредвиденные проблемы, такие как кража денег, мошенничество или порча товара, что может привести к убыткам. Не стоит одалживать деньги, так как их могут не вернуть, а с должником могут возникнуть конфликты.

Кроме того, не следует завидовать чужим успехам, заниматься тяжёлой домашней работой, грустить и унывать.

Что можно делать 20 июля


В день памяти преподобной Ефросинии Московской, в народе известной как Авдотья Сеногнойка, наши предки посвящали себя труду. Преподобная Ефросиния была известна своим усердием, и к ней обращались с молитвами о здоровье близких.

Символом этого дня был дуб. Люди находили тень под его сенью, чтобы набраться сил и энергии. Они приносили с собой венки из дубовых листьев и вешали их на стены, чтобы защитить свой дом от злых духов и недобрых людей.

В народе существовало поверье: созрела черника — значит, пришло время жатвы, обычно это происходило примерно 20 июля. В это время можно было собирать ранние яблоки, вишню и огурцы.

Фото: istockphoto / zi3000

Первыми начинали сбор урожая именинники этого дня, считалось, что это принесёт изобилие в семью. Первый сноп ставили в углу дома и хранили до осени.

В этот день заготавливали дубовые веники для бани, которые, по поверьям, обладали целебной силой. Также существовала примета: нужно посидеть под дубом 20 июля, чтобы набраться сил на год вперёд.

В старину люди старались поймать большую бабочку и ненадолго подержать её в руках. По поверьям, это могло принести здоровье.

День хорош для стрижки и ухода за собой, а также для покупок. Сделайте стрижку, чтобы избавиться от проблем. Купите что-то приятное для себя.

Приметы


Если в день Авдотьи пошёл дождь, то дождливая погода продержится ещё несколько недель. А если в этот день утром пошёл дождь, то стоит ожидать неурожая.

Также одним из признаков приближающегося дождя является поведение лошади: если она вытянет шею и принюхается, то это означает, что скоро начнётся дождь.

Если небо стало белёсым и мутным, то это тоже может быть признаком скорого дождя.

Фото: istockphoto / ValeryBoyarsky

А вот если пауки начали плести новую паутину, то можно ожидать ясную и солнечную погоду.

И наоборот, если вечером громко кричат журавли, то на следующий день будет тепло и солнечно.

Кроме того, все сны, которые снятся в ночь на 20 июля, сбываются. Однако никому нельзя рассказывать о своём сне, чтобы не спугнуть удачу.

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Россияне вышли к посольству США в поддержку SHAMAN
Сотни людей пришли на концерт возле посольства США в Москве в поддержку SHAMAN
19 июля 2024, 23:01

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сотни россиян пришли к посольству США в Москве, чтобы поддержать SHAMAN, передает РИА Новости.
Отмечается, что музыкант дал концерт возле американского дипломатического представительства. Он исполнил хиты «Я русский», «Встанем» и «Самый русский хит». Также на здание посольства спроецировали российский флаг.

Ранее российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) объявил, что организует митинг у посольства США в Москве. По словам артиста, его цель заключается в привлечении внимания к блокировке российских авторов на YouTube.

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#певец
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#москва
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#концерт
#митинг
#россия
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В Подмосковье ремонтируют два музея и 14 домов культуры
19 июля 2024, 22:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году ведутся работы по капремонту и реконструкции 16 учреждений культуры.
Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В этом году у нас масштабная программа: планируется провести капитальный ремонт 13 домов культуры. На эти цели запланировано почти 3 миллиарда рублей», – сказал он.
Капремонт проводится в ДК «Исток» в Серпухове, Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье», Дворце культуры «Октябрь» в Дубне, Дворце культуры «Павлово-Покровский», филиале «ГДКиС «Мир» МБУ «ЦКД «Импульс» городского округа Домодедово, Доме культуры «Октябрь» Лосино-Петровского, Дворце культуры Ступина, КДЦ «Заря» городского округа Балашиха, Доме культуры им. 1 Мая в Подольске, Дворце культуры «Родина» в Химках, Культурном центре «Октябрь» в Электростали, Дворце культуры «Мир» городского округа Лыткарино и Центральном доме культуры им. Н.Н. Нариманова городского округа Шатура.

Помимо этого, идёт капитальный ремонт музея «Новый Иерусалим», а также реконструкция музея-заповедника «Мелихово» и культурно-досугового центра «Протон» в Серпухове.
«Найти всю необходимую информацию о домах культуры нашим жителям поможет удобный онлайн-сервис. Там можно записаться на занятия в кружки, посмотреть расписание различных мероприятий, концертов», – добавил Брынцалов.
Портал посвящён домам культуры и кружкам. Он представляет собой единый информационный ресурс для посетителей любого возраста.

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#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
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Концерт-митинг певца SHAMAN начался у здания посольства США в Москве
19 июля 2024, 21:44

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

У здания посольства США в Москве начался концерт-митинг певца SHAMAN. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее исполнитель сообщил о том, что вечером устроит концерт-митинг у здания американского диппредставительства. Поводом для этого стала незаконная блокировка российских пользователей в YouTube. Канал самого Ярослава Дронова также был заблокирован.

На опубликованных агентством кадрах видно, что на здание проецируется российский флаг. Собравшиеся люди держат плакаты и поют хит SHAMAN «Я русский».

Одна из посетительниц рассказала, что блокировка каналов артистов из России на YouTube – это ненормально. Однако появляются альтернативы. Поклонники артиста, например, пересматривают его выступления через платформу «VK Видео».

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#певец
#посольство
#сша
#москва
#россия
#youtube
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Балицкий: в Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии
19 июля 2024, 21:18

Фото: iStock/TebNad

В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
В настоящее время ведётся работа по стабилизации дефицита мощности.

Балицкий призвал жителей Запорожской области с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, а также заранее запастись водой.

Также губернатор добавил, что отдал поручения оперативным службам и администрациям населённых пунктов обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности во время отключения электричества.

По словам Балицкого, все социальные объекты и медицинские учреждения были подключены к генераторам. Благодаря этому они будут продолжать работать в штатном режиме.

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#евгений балицкий
#запорожская область
#электроэнергия
#аварии
#социальные объекты
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Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев
19 июля 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о введении нового миграционного режима высылки иностранцев. Об этом сообщается в решении комитета, которое опубликовано в думской электронной базе.
Отмечается, что законопроект был составлен группой депутатов из всех фракций.

Комитет по делам СНГ после рассмотрения законопроекта принял решение рекомендовать Госдуме принять во втором чтении этот проект с новым названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект предлагается рассмотреть в ходе пленарного заседания, которое состоится 23 июля.

Подчеркнём, что предложенные поправки уточнят, что иностранец, включённый в реестр контролируемых лиц, не сможет стать участником или учредителем общественной или религиозной организации. А органы ЗАГС будут проверять иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет нахождения их имён в реестре контролируемых лиц. Также доступ к этому реестру будут иметь правоохранительные органы.

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#госдума
#законопроект
#мигранты
#контроль
#поправки
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Тренер Павловская раскрыла простые привычки, которые помогут не набирать вес
Тренер Павловская рекомендовала плотно завтракать и высыпаться
19 июля 2024, 20:56

Фото: iStock/Azurita

Тренер-эксперт Татьяна Павловская заявила, что не набирать вес помогут простые правила, которые заключаются в том, чтобы завести привычку плотно завтракать и хорошо высыпаться.
Кроме этого, специалист рекомендовала заменить лифт на лестницы и чаще ходить пешком.

«Ходьба по лестнице активизирует различные группы мышц и помогает избежать набора лишнего веса. Эту привычку можно внедрить на работе, дома, а также в магазинах. Хотя подъем по лестнице требует больше усилий, спуск по ступенькам также полезен для организма», — пояснила в беседе с Газета.ру Павловская.

Ранее вице-президент университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявил о важности знаний основ психологии для фитнес-тренеров для лучшего понимания потребностей клиента, а также построения с ним правильной коммуникации.

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#фитнес
#спорт
#здоровье
#рекомендации
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В водоёме Луховиц заметили удивительного водяного палочника
19 июля 2024, 20:52

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

При обследовании одного из водоёмов городского округа Луховицы выявили сразу несколько видов редких представителей водной фауны. Среди них – ранатра палочковидная, внесённая в мониторинговый список уязвимых видов, рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Ранатра палочковидная или палочник водяной на самом деле – водяной клоп, близкий родственник водомерки. Насекомое получило название из-за сходства с другим членистоногим – палочником. У ранатры длинные лапки, вытянутое тело и длинная дыхательная трубку на конце туловища. Она позволяет дышать, оставаясь под водой», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что палочник водяной – самый большой клоп в Европе, он может достигать 4 см в длину. По словам энтомологов, этот ненасытный хищник поедает водяных насекомых, а иногда головастиков и мальков рыб.
«Если вы заметили это удивительное насекомое в водоёме, не трогайте его. Лучше сфотографируйте и пришлите информацию о нём нам», – попросил Фирсов.
Он добавил, что ранатра палочковидная – важное звено в пищевой цепи водоёмов. Она поддерживает популяции стрекоз, комаров, лягушек и других водных обитателей.

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