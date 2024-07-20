Фигурант дела замминистра обороны Тимура Иванова сообщил о проблемах со здоровьем

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Фигурант дела о взятках бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин попросил смягчить меру презрения в связи с проблемами со здоровьем. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в официальных документах суда.
В материалах отмечается, что Бородин страдает от гипертонии и сердечной аритмии.
Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Иванова и Бородина до 23 сентября. На скамье подсудимых также находится совладелец «Олимпситроя» Александр Фомин.
Ранее, 12 июля, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что при бывшем главе Минобороны Сергее Шойгу было похищено 11 триллионов рублей.
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Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Иванова и Бородина до 23 сентября. На скамье подсудимых также находится совладелец «Олимпситроя» Александр Фомин.
Ранее, 12 июля, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что при бывшем главе Минобороны Сергее Шойгу было похищено 11 триллионов рублей.
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Александр Климов