Белоусов принял важные решения: как прошла встреча главы Минобороны РФ и военкоров

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Глава Минобороны России Андрей Белоусов в пятницу, 19 июля, провел новую встречу с военными корреспондентами, освещающими специальную военную операцию (СВО) на Украине. О деталях обсуждения читайте в материале «Радио 1».
Разговор был «максимально открытым и откровенным»
По словам военкора Александра Коца, с главой оборонного ведомства «снова состоялся максимально открытый и откровенный разговор».
«Андрей Белоусов посчитал важным рассказать о том, какие меры были приняты после прошлой встречи. В том числе и по вопросам, озвученным коллегами, которые в пятницу не смогли приехать в Минобороны», – написал военный корреспондент в своем Telegram-канале.
Белоусов снова встретился с военкорами
Список поручений Белоусова дополнится
По словам Коца, в результате предыдущей встречи, состоявшейся 10 июня, был составлен список из 21 пункта. Дополнения в этот список будут внесены после новой встречи, некоторые решения уже озвучены.
Так, создан механизм признания инвалидами боевых действий тех, кто воевал на Донбассе с 2014 по 2022 год. Бойцы смогут проходить военно-врачебную комиссию в гражданском госпитале на базе отдыха, если в регионе нет военного госпиталя. Одиннадцать региональных администраций, а также Росгвардия, уже откликнулись на просьбу Минобороны, выделив коечный фонд.
Белоусов снова встретился с военкорами
Военкор также добавил, что будет создан проект по протезированию, в котором большую нагрузку на себя взяли московские власти.
На военных аэродромах будут построены укрытия
Один из вопросов Коца к министру на первой встрече касался отсутствия убежищ для самолетов на военных аэродромах. Как пояснил военный корреспондент, Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать российские военные самолеты на взлетно-посадочной полосе с помощью высокоточных западных ракет с кассетной начинкой.
На пятничном совещании Белоусов сообщил Коцу, что по аэродромам уже составлен график работ и укрытия обязательно будут построены.
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Также в сентябре в Госдуме во втором чтении будет рассмотрен законопроект о передаче армии конфискованного гладкоствольного оружия. В то же время Министерство обороны закупит для испытаний 1000 единиц специальных антидроновых патронов, по результатам испытаний их начнут поставлять в войска.
Также Минобороны на базе Народного фронта будет сотрудничать с народными конструкторскими бюро, которое изготовят необходимую технику для передовой. Перспективным производителям будет предоставлена полная инфраструктура, а также финансовая поддержка.
«Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами», – подчеркнул Коц.
10 июня состоялась встреча с корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Корреспонденты сообщили, что встреча с министром была сердечной и конструктивной. Коц сообщил, что в ходе встречи министр Белоусов дал поручения и что подобные мероприятия станут регулярными.
Ранее, 10 июня, состоялась встреча Андрея Белоусова с военными корреспондентами. Военкоры сообщили, что их встреча с министром Белоусовым была откровенной и конструктивной. По словам Коца, в ходе встречи глава оборонного ведомства дал указания, и подобные мероприятия станут регулярными.
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Александр Климов