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В Киеве высказались о перспективах ВСУ в НАТО

Кулеба: ВСУ будет на втором месте по боеспособности в НАТО
20 июля 2024, 04:40
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут второй по боеспособности силой в Североатлантическом альянсе (НАТО), а их артиллерия совместима с оружием военного блока. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.


По его словам, страны-члены НАТО извлекли уроки из опыта украинской армии. Также он добавил, что действия Киева привели к изменению стандартов и практики альянса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что Вашингтон отказался поддерживать Украину, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре. По словам Блинкена, каждая администрация способна принимать собственные политические решения.

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