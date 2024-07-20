В Киеве высказались о перспективах ВСУ в НАТО

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут второй по боеспособности силой в Североатлантическом альянсе (НАТО), а их артиллерия совместима с оружием военного блока. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.
По его словам, страны-члены НАТО извлекли уроки из опыта украинской армии. Также он добавил, что действия Киева привели к изменению стандартов и практики альянса.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что Вашингтон отказался поддерживать Украину, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре. По словам Блинкена, каждая администрация способна принимать собственные политические решения.
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Александр Климов