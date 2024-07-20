В Киеве высказались о перспективах ВСУ в НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут второй по боеспособности силой в Североатлантическом альянсе (НАТО), а их артиллерия совместима с оружием военного блока. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.