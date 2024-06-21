Подмигнул жене: как прошло заседание по делу экс-заместителя Шойгу Иванова, почему он прятал лицо и назвался безработным

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Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову продлен арест. Фигурант, подозреваемый во взятке, останется в СИЗО до 23 сентября. О том, как проходило слушание и на чем настаивали адвокаты расскажет редакция «Радио 1».
Замглавы Минобороны Иванов задержан за взятку
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан на своем рабочем месте 23 апреля. По версии следствия, чиновник МО вступил в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на военных объектах. Иванов заключал с подельниками контракты взамен на незаконное личное вознаграждение.
Один из эпизодов дела касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО). В зал суда замминистра был доставлен в военной форме, но уже после оглашения решения об избрании меры пресечения в виде ареста Иванов облачился в серый спортивный костюм.
Продление ареста Иванову
20 июня Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Подозреваемый будет находиться под стражей до 23 сентября. Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.
Замминистра обороны Иванов может получить УДО
Иванов прятал лицо от журналистов
Во время заседания суда Иванов прятал лицо от камер за газетой. Однако уже в начале процесса он все же отложил ее в сторону. На вопрос судьи о том, трудоустроен ли он, Иванов ответил, что в настоящее время он является безработным. Напомним, замминистра Минобороны был уволен с должности спустя два дня после ареста. В настоящее время Иванов числится в «реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».
Жена Иванова в зале суда
На заседании по делу Иванову находилась его супруга Мария Китаева. Ей разрешили войти раньше журналистов. Уже после оглашения решения о продлении ареста, когда конвой выводил Иванова из зала суда, он ободряюще улыбнулся гражданской жене.
Защита Тимура Иванова предложила отправить его под домашний арест Адвокат Иванова настаивал на изменении меры пресечения. Сторона защиты ходатайствовала, чтобы фигуранта отпустили из зала суда под домашний арест. Однако суд все же оставил меру пресечения прежней.
Тимуру Иванову продлили арест на три месяца
На том, чтобы Иванов остался в СИЗО настаивало следствие. Правоохранители заявили, что существует вероятность того, что Иванов может скрыться или оказать давление на свидетелей, поэтому речи об изменении меры пресечения быть не может.
Сосед Тимура Иванова подмигнул жене
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