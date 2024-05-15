В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о «Крокусе»

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Басманный суд Москвы зарегистрировал первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Аминчону Исломову*. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
По предварительным данным, в скором времени в суд поступят и другие ходатайства. Недавно срок ареста всем фигурантам дела был определен до 22 мая текущего года.
По этому делу были арестованы двенадцать обвиняемых. Согласно данным следствия, Аминчон с отцом Исроилом* и братом Диловаром* были осведомлены о намерениях предполагаемых террористов и сдали им жилье.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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*внесены в список террористов и экстремистов в России
По этому делу были арестованы двенадцать обвиняемых. Согласно данным следствия, Аминчон с отцом Исроилом* и братом Диловаром* были осведомлены о намерениях предполагаемых террористов и сдали им жилье.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова