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В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о «Крокусе»

Следствие просит продлить арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Исломову*
15 мая 2024, 15:32
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Басманный суд Москвы зарегистрировал первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Аминчону Исломову*. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
По предварительным данным, в скором времени в суд поступят и другие ходатайства. Недавно срок ареста всем фигурантам дела был определен до 22 мая текущего года.

По этому делу были арестованы двенадцать обвиняемых. Согласно данным следствия, Аминчон с отцом Исроилом* и братом Диловаром* были осведомлены о намерениях предполагаемых террористов и сдали им жилье.



Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*внесены в список террористов и экстремистов в России
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В Екатеринбурге из бывшей штаб-квартиры революционера сделали бордель
В Екатеринбурге накрыли бордель в бывшей штаб-квартире революционера Свердлова
15 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Екатеринбурге полицейские обнаружили бордель в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам члена муниципальной Общественной палаты Дмитрия Чукреева, здание, в котором накрыли бордель, принадлежит свердловскому мингосимущества. Уточняется, что общественники провели в публичном доме «контрольную закупку», когда там находился один настоящий клиент и четыре «жрицы любви».

Согласно информации источника, администратор борделя попыталась оказать сопротивление. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что пятнадцать человек задержали в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову.

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Потерял человечность: Захарова об ударе Киева по Белгороду
15 мая 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала удар по Белгороду с украинской стороны 12 мая, в результате которого произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.
Как передают argumenti.ru, Захарова считает, что подобные действия говорят об окончательной потере Киева понятий о человечности.

До этого сообщалось, что RT собирает средства для белгородцев, пострадавших от обрушения подъезда дома после обстрела ВСУ. Так, например, была оказана помощь родственникам в организации похорон последней обнаруженной под завалами дома, по которому нанесли удар ВСУ, жертвы.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки в Белгороде завершены.

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Российский адвокат помог осужденному бежать из колонии
15 мая 2024, 14:19

Фото: iStock/OlFedv

В Кургане ФСБ задержала адвоката областной коллегии, которая помогла сбежать из колонии осужденному, пишет «Лента.ру».
Об этом рассказали в управлении Следственного комитета России по Курганской области. Как пишет «Коммерсантъ», задержанный адвокат — Елена Константинова.

Возбуждено уголовное дело по статьям о фальсификации доказательств и о пособничестве в побеге из мест лишения свободы. Константинова заключена под стражу.

По информации следствия, в 2020-2021 годах адвокат представила в суд данные об освобождении от наказания двух осужденных по статьям за тяжкое и особо тяжкое преступления. Также вместе с заявлениями она отдала поддельные меддокументы о том, что заключенные якобы тяжело больны.

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#суд
#адвокат
#колония
#россия
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Полицейские нашли мать, бросившую трехлетнюю девочку в магазине Краснодара
15 мая 2024, 14:04

Фото: iStock/Dzurag

Полицейские нашли в поезде Кисловодск — Санкт-Петербург женщину, которая бросила трехлетнюю дочь в магазине Краснодара. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что матерью-кукушкой оказалась безработная 36-летняя приезжая из Сургута. Как только она избавилась от трехлетней малышки, то сразу же уехала на автобусе из Краснодара до Кропоткина, после чего села на поезд.

В настоящее время женщина в сопровождении сотрудников правоохранительных органов возвращается в Краснодар для выяснения обстоятельств произошедшего. По информации источника, будет проведена психиатрическая экспертиза.

Уточняется, что жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Она находится в медицинском учреждении.

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#девочка
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МВД РФ объявило в розыск украинского историка и публициста Вятровича
15 мая 2024, 13:40

Фото: iStock/TheaDesign

Министерство внутренних дел объявило бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, его карточка появилась в базе ведомства.
Ранее в отношении Вятровича возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

Вятрович был уволен с поста главы Института национальной памяти (ИНП) 18 сентября 2019 года. Он выступал одним из идеологов тотальной украинизации, декоммунизации и героизации националистов. Даже на Украине он неоднократно обвинялся в симпатиях к ОУН-УПА* и украинским коллаборационистам.

Сейчас Вятрович ​является депутатом Верховной рады Украины.

В начале мая МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Подробнее об этом ​читайте в материале «Радио 1».

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#нацизм
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Москвичка оставила 12-летнего сына с ДЦП одного в квартире и ушла в загул
Москвичка оставила 12-летнего сына с ДЦП одного в квартире почти на неделю
15 мая 2024, 12:51

Фото: iStock/Fedorovekb

Жительница Москвы оставила в квартире одного 12-летнего сына с ДЦП почти на неделю и ушла в загул. Сейчас ребёнок находится в реанимации с тяжёлой формой истощения. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 40-летняя женщина уехала из дома 9 мая, оставив в квартире одного 12-летнего сына с ДЦП. Пять дней подросток, который не может самостоятельно себя обслуживать, не ел и не пил.

Бабушка мальчика забеспокоилась, что дочь не выходит на связь. Она связалась с родным дядей внука, тот приехал в квартиру на Соловьиной Роще и обнаружил там истощенного ребёнка. Сейчас он находится в реанимации, а врачи борются за его жизнь.

Мать нашли в гостях у подружки. Все пять дней женщина отдыхала и гуляла. Её допросили и отпустили. Она находится в больнице вместе с сыном.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Обвиняемый по делу о гибели журналистки «Россия сегодня» Бабаевой признал вину
15 мая 2024, 12:40

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде. Об этом сообщает РИА Новости.
Он заявил, что полностью признаёт свою вину и искренне раскаивается.

Его адвокат Вячеслав Позигун заявил, что имеются прямые доказательства вины подсудимого в произошедшей трагедии.

В среду, 15 мая, Симферопольский районный суд Крыма приступил к рассмотрению дела.

Напомним, что трагедия произошла 28 октября 2022 года. В ходе учебных занятий на полигоне инструктор Игорь Малёв, нарушив правила безопасности, выстрелил из автомата в грунт. Пуля разломилась пополам и отрикошетила в голову и шею Светланы Бабаевой, которая в результате этого погибла.

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#убийство
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Из России выдворили украинского шпиона из Запорожья
15 мая 2024, 12:30

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники УФСБ по Запорожской области совместно с ГУ МВД России по региону выявили и выдворили из страны жителя города Пологи, который передавал спецслужбам Украины информацию о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
Мужчину удалось выявить в результате оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что он поддерживает неонацистский украинских режим. По идеологическим мотивам злоумышленник постарался собрать информацию о месте расположения российских войск в Запорожской области, чтобы в дальнейшем передать эти данные ВСУ.

Его задержали и выдворили из России.

Ранее в Херсонской области задержали гражданина Украины, жителя села Новониколаевка, причастного к шпионажу по заказу украинских спецслужб. Мужчина собирал и передавал СБУ данные о местах сосредоточения военных, вооружения и военной техники подразделения ВС РФ с целью срыва выполнения задач российскими войсками в рамках СВО.

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Дворовая собака откусила часть полового органа мужчине в Подмосковье
Собака в Подмосковье откусила часть полового органа мужчине, который ее дразнил
15 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/Milan Krasula

В подмосковном Королёве дворовая собака откусила часть полового органа 49-летнему мужчине. Он просто решил подразнить собаку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что накануне получения необычной травмы Дмитрий много пил со своими знакомыми. В самый разгар веселья мужчина заметил дворовую собаку. После чего он начал дразнить животное, которое укусило его. При этом мотивы своих действий Дмитрий объяснить не смог.

Врачи оказали пострадавшему помощь и хотели его госпитализировать, однако он категорически отказался. Мужчина решил отправиться в платную клинику.

Там медике поставили ему диагноз «травматическая ампутация головки члена». Специалистам удалось пришить практически откушенный собакой половой орган, но остается неизвестным, сохранятся ли репродуктивные функции.

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