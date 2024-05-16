Суд продлил арест одному фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

Более 102 тысяч сеянцев ели, дуба и сосны выкопали в лесных питомниках Московской области для того, чтобы посадить их в ходе подмосковной экологической акции «Лес Будущего», которую проведут в субботу, 18 мая, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.