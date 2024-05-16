Суд продлил арест одному фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

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Участник теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов* оставлен в СИЗО до 22 августа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
На продлении ареста настояло следствие.
Арестованный был доставлен на заседание суда в инвалидном кресле. Напомним, Файзов* получил ранение при задержании, так как оказал вооруженное сопротивление правоохранителям.
Сообщается, что в отношении других фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокусе», находящихся в настоящее время в СИЗО, суд также рассмотрит ходатайства о продлении ареста 16 мая.
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Арестованный был доставлен на заседание суда в инвалидном кресле. Напомним, Файзов* получил ранение при задержании, так как оказал вооруженное сопротивление правоохранителям.
Сообщается, что в отношении других фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокусе», находящихся в настоящее время в СИЗО, суд также рассмотрит ходатайства о продлении ареста 16 мая.
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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Хохлова