Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий

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Один из обвиняемых по делу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева о подготовке убийства является имеющим награды ветераном боевых действий, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.
Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.
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Александр Климов