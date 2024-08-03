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Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий

03 августа 2024, 23:37
Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Один из обвиняемых по делу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева о подготовке убийства является имеющим награды ветераном боевых действий, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.

Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.

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#убийство
#ветеран
#награды
#тульская область
#суд
#арест
Двух фигурантов дела сенатора Савельева арестовали в марте
03 августа 2024, 23:15

Фото: iStock/Zolnierek

Двое фигурантов дела сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева находятся под стражей с марта 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.
По словам источника, речь идет о посредниках между Савельевым и человеком, который должен был осуществить убийство бывшего делового партнера сенатора Ионова, отбывающего срок за растрату 1,6 миллиона рублей.

Собеседник агентства добавил, что обвиняемые были задержаны и арестованы в марте этого года. Один из обвиняемых – Юрий Нефедов, другой – его родственник.

Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.

Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.

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#тульская область
#преступники
#суд
#москва
#убийство
#арест
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YouTube не показывает видео почти во всех браузерах в РФ
03 августа 2024, 20:02

Фото: istockphoto/Hit Stop Media

Видеохостинг YouTube не воспроизводит видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в десктопной версии на территории РФ, сообщает ТАСС. По информации других изданий, видео нельзя было запустить на Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser.
Юзеры из России столкнулись с массовыми перебоями 1 августа, видеопоток даже останавливался. Высокое качество видео сейчас доступно на десктопной версии Safari и «Яндекс-браузера».

Ранее сообщалось, что YouTube в России замедлят по причине многочисленного нарушения российского законодательства зарубежным ресурсом. В первую очередь, это касалось ПК-версий.

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#россия
#youtube
#видео
#новости
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Стилист Рогов назвал трендом похожую на «бабушкины» скатерти одежду
Стилист Александр Рогов посоветовал носить одежду из бабушкиных занавесок
03 августа 2024, 18:24

Фото: iStock/fizkes

Стилист Александр Рогов назвал одежду, напоминающую «бабушкины» скатерти, трендом лета этого года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Стилист отметил, что в этот сезоне популярность обрели топы, юбки, косынки и платья, которые похожи на скатерти, салфетки или занавески. По словам Рогова, такую одежду можно сделать самим из «бабушкиных или купленных на винтажных рынках салфеток и скатертей».

Стилист заключил, что последний месяц этого лета является отличным временем для экспериментов.

Ранее стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказала о главных трендах летнего сезона. Подробнее читайте в материале редакции.

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#мода
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Скончался актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»
Актер из сериала «Моя прекрасная няня» Гилинов умер на 92-м году жизни
03 августа 2024, 17:37

Фото: iStock/jorgeantonio

Актер Вячеслав Гилинов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Театра Гоголя.
Причина смерти актера не разглашается. Руководство и коллектив театра выразили глубокие соболезнования родным и близким Гилинова.

В театре Гоголя актер служил с 1961 года, сразу после того, как завершил обучение в Театральном училище им. Б. Щукина. Широкую известность Гилинов получил благодаря ролям в сериалах «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Детективы».

Ранее сообщалось, что американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», скончалась в возрасте 75 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сериал
#соболезнования
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Опубликовано фото Дурова с тремя младшими детьми
Издание Forbes опубликовало фото Павла Дурова с детьми от Ирины Болгар
03 августа 2024, 12:31

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Издание Forbes опубликовало фото основателя мессенджера Telegram Павла Дурова с детьми от его подруги Ирины Болгар, которая проживает в Швейцарии. Снимок доступен на сайте журнала.
Уточняется, что юристка Ирина Болгар также прислала изданию копии подтверждающих документов: свидетельств о рождении детей, о признании Дуровым отцовства, нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки.

На снимке изображен сам Дуров, который держит в руках светловолосого мальчика. Рядом с ним стоит женщина, предположительно, Ирина Болгар. Справа от нее — еще двое детей, девочка и мальчик постарше.

Напомним, накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он оказался биологическим отцом для более ста детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. По словам российского бизнесмена, он также намерен открыть свой открыть свой ДНК-код.

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«Боюсь»: освобожденный Селезнев заявил о попытке своего убийства в тюрьме США
Освобожденного Селезнева дважды пытались убить в тюрьме США
03 августа 2024, 11:46

РИА Новости/Сергей Ильин

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся из США по обмену, рассказал о том, что его дважды пытались убить в американской тюрьме. Его слова передает «Первый канал».
«Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили», — прокомментировал Селезнев.

Собеседник подчеркнул, что в камерах были плохие условия, как и отношение со стороны тюремной администрации. В частности, Селезнева будили каждые пару часов для отметки. Селезневу не верится, что он — дома.

«Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере», — резюмировал мужчина.

Селезнев был похищен на Мальдивах в 2014 американскими силовиками. Позже его приговорили за кибермошенничество к 27 годам заключения.

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#новости
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Отец принятой в МГУ в девять лет Тепляковой пожаловался на проблему с жильем
Отец Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что их выселяют из съемного жилья
03 августа 2024, 08:43

Фото: iStock/Rawpixel

Евгений Тепляков, отец принятой в МГУ в 9 лет Алисы Тепляковой, пожаловался на сложную ситуацию с жильем. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
По словам отца девочки-вундеркинда, их семью пытаются выселить из съемной квартиры. Уточняется, что владелец жилья выломал дверь, когда в доме находились беременная мать Алисы и дети.

После этого инцидента жена Теплякова вызвала полицейских, но на вызов они не приехали. Евгений отметил, что собственник квартиры оказывает давление на правоохранителей. Полицейские при этом утверждают, что силой выгонят семью из арендованной квартиры, добавил мужчина. Причины такого поведения владельца квартиры Тепляков не раскрыл.

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#девочка
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«Совет осетин» обратился в СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана»
03 августа 2024, 08:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Общественное движение «Высший совет осетин» осудило слова блогера и дизайнера Артемия Лебедева об организациях «Матери Беслана» и «Голос Беслана», а также направило письмо в СК РФ и Генпрокуратуру. Об этом организация написала в своем Telegram-канале.
В интервью журналисту Юрию Дудю* дизайнер обвинил комитеты «Матери Беслана» и «Голос Беслана» в спекуляции на террористическом акте и получении «политических пирогов». Организация посчитала слова Лебедева «грязными» и «кощунственными».

В письме председателю СК РФ Александру Бастрыкину «Совет осетин» призвал привлечь блогера к ответственности за оскорбление чувств пострадавших от теракта в Беслане. В организации добавили, что Лебедев также должен быть лишен государственных наград.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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#интервью
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#теракт
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На Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта
03 августа 2024, 07:22

Фото: iStock/Apriori1

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Уточняется, что сообщение было опубликовано в 06:17 мск. Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что свыше 900 машин ожидали проезда в Крым на Таманском берегу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, большие очереди перед въездом на Крымский мост начались со стартом курортного сезона, по этой причине было принято решение увеличить число постов досмотра с целью обеспечения безопасного проезда. По Крымскому мосту могут проезжать легковые автомобили и автобусы.

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