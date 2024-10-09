Школьники из Красногорска создали проект литературной аллеи в парке

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Проект «Поэтическая аллея» — это инициатива группы «Город для человека». Учащиеся школы №18 создали проект, направленный на сохранение и распространение культурного наследия Серебряного века в Красногорске. Они стремятся привлечь внимание местных жителей и туристов к истории и культуре города, а также организовать новое культурное пространство в парке «Ивановские пруды», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Поэтическая аллея» представляет собой серию информационных стендов, посвящённых поэтам-символистам Серебряного века, творившим на территории современного Красногорска в XIX–XX веках.
На стендах горожане и гости округа смогут ознакомиться с подробными биографиями поэтов и их произведениями.
Чтобы получить больше информации о литературе города и её выдающихся деятелях, достаточно отсканировать QR-код, размещённый на стендах. Он перенаправит вас на веб-сайт проекта «Поэтическая аллея», где вы найдёте подробные сведения о каждом поэте, а также сможете прочитать его произведения и прослушать записи, сделанные учениками школы № 18.
Проект «Поэтическая аллея» преследует несколько целей:
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На стендах горожане и гости округа смогут ознакомиться с подробными биографиями поэтов и их произведениями.
Чтобы получить больше информации о литературе города и её выдающихся деятелях, достаточно отсканировать QR-код, размещённый на стендах. Он перенаправит вас на веб-сайт проекта «Поэтическая аллея», где вы найдёте подробные сведения о каждом поэте, а также сможете прочитать его произведения и прослушать записи, сделанные учениками школы № 18.
Проект «Поэтическая аллея» преследует несколько целей:
- приобщение жителей Красногорска к его истории и культуре;
- повышение туристической привлекательности значимых исторических мест города;
- создание нового культурного пространства в парке «Ивановские пруды».
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В Домодедове построят гольф-курорт
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Дайана Хусинова