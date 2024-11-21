Филиалам подмосковного Центрлесхоза передали два трактора

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Два трактора Беларус МУЛ 1221, предназначенные для лесотехнических работ, поступили в филиалы Центрлесхоза Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Помимо охраны лесов от пожаров и ликвидации возгораний сотрудники наших филиалов Центрлесхоза выполняют множество лесотехнических работ: проводят санитарные рубки, прочищают просеки, готовят почвы для посадок, очищают леса от захламлённости, увозят древесину с мест санитарных рубок. Для таких работ мы и закупаем тракторы», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.В ведомстве добавили, что один из новых тракторов Беларус МУЛ 1221оснащён погрузчиком и бревнозахватом, а второй — передним лесным толкателем.
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