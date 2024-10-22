Жителей Подмосковья с начала года оштрафовали за незаконную рубку на 1,3 млн рублей

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области с начала года выписали 87 штрафов за незаконную рубку деревьев. Такую статистику привели в пресс-службе ведомства.
«С начала 2024-го лесная охрана Комлесхоза Подмосковья выписала 87 штрафов на общую сумму более 1,34 млн рублей за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев либо кустарников. В выявлении таких нарушений помогают лесные общественные инспекторы и неравнодушные граждане», – рассказал председатель комитета Евгений Агулов.По данным подмосковного Комлесхоза, больше всего случаев незаконной рубки зафиксировали в Бородинском (28) и Наро-Фоминском (20) лесничествах. В ведомстве напомнили, что леса Московской области выполняют защитную функцию. Там разрешены только санитарные рубки, которые проводятся после обследования насаждений специалистами.
Если ущерб от незаконной рубки составит менее 5 тыс. рублей, для граждан предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.
В случае незаконной рубки леса с применением техники сумма штрафа для граждан составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования и орудия правонарушения.
Если деяние совершено в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, то это повлечёт максимальное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом, запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
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Лора Луганская