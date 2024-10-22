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Жителей Подмосковья с начала года оштрафовали за незаконную рубку на 1,3 млн рублей

22 октября 2024, 22:34
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области с начала года выписали 87 штрафов за незаконную рубку деревьев. Такую статистику привели в пресс-службе ведомства.
«С начала 2024-го лесная охрана Комлесхоза Подмосковья выписала 87 штрафов на общую сумму более 1,34 млн рублей за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев либо кустарников. В выявлении таких нарушений помогают лесные общественные инспекторы и неравнодушные граждане», – рассказал председатель комитета Евгений Агулов.
По данным подмосковного Комлесхоза, больше всего случаев незаконной рубки зафиксировали в Бородинском (28) и Наро-Фоминском (20) лесничествах. В ведомстве напомнили, что леса Московской области выполняют защитную функцию. Там разрешены только санитарные рубки, которые проводятся после обследования насаждений специалистами.



Если ущерб от незаконной рубки составит менее 5 тыс. рублей, для граждан предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.

В случае незаконной рубки леса с применением техники сумма штрафа для граждан составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования и орудия правонарушения.

Если деяние совершено в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, то это повлечёт максимальное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом, запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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В подъездах Подмосковья с начала года более 3,7 тыс. раз ликвидировали вредителей
22 октября 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В подмосковных подъездах с начала года решили свыше 3,7 тыс. задач по ликвидации грызунов и насекомых‑вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Дезинсекция и дератизация мест общего пользования – обязанность управляющей организации. С начала года в многоквартирных домах Подмосковья коммунальщики под контролем инспекторов министерства отработали 3,7 тыс. заявок жителей по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах. Это позволило не допустить размножения вредителей и обеспечить безопасность жильцов», – отметили в ведомстве
Жителям напомнили, что, если в местах общего пользования завелись вредители, следует обращаться в свою управляющую организацию. Если же УК бездействует, нужно связаться с территориальными отделами министерства.

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Новый железнодорожный переход в Люберцах обеспечит безопасность 10 тыс. жителей
22 октября 2024, 21:53

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Запуск разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково обеспечит безопасность 10 тыс. жителей ближайших районов Люберец. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Переход соединит Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу. Сейчас продолжается его строительство. Специалисты проводят устройство опор и башен-сходов. Они также приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролётного строения.
«Строительство нового пешеходного перехода через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково в Люберцах начали в этом году. С 2019-го на этом участке зафиксировали семь смертельных случаев, поэтому он крайне необходим. Его строительство позволит обеспечить безопасный и комфортный путь через железную дорогу для более чем 10 тыс. жителей близлежащих районов», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Открыть переход планируют в III квартале 2025 года.

Как напомнили в министерстве, согласно новым стандартам, надземный переход будет полностью остеклён, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения.

Ширина пролётного строения составляет 4 м. Пропускная способность перехода превысит 6,7 тыс. человек. Прилегающую территорию благоустроят.

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#московская область
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18 жителей Подмосковья пришли на приём к омбудсмену Фаевской
22 октября 2024, 21:06

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

18 жителей Московской области обратились во время личного приёма к уполномоченному по правам человека в регионе Ирине Фаевской. Люди приехали из городских округов Коломна и Чехов, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«В основном жителей волнуют вопросы ЖКХ, здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения, доступной среды для людей с ограниченными возможностями и другие. Всем заявителям дали разъяснения. По большинству вопросов приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», – рассказала Фаевская.
Обратиться к уполномоченному можно по телефону 7 (498) 602-32-20. Другой вариант – написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, подтверждающие нарушение прав. Возможно также заполнить форму на сайте.

Жители также могут записаться на дистанционное консультирование на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

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Около 45 тыс. подмосковных юбиляров получили в этом году подарки
22 октября 2024, 20:30

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Порядка 45 тыс. жителей Московской области, достигших возраста 80 лет, с начала года получили особые подарки, приуроченные к их юбилейным годовщинам.
Об этом сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
«С начала 2024 года порядка 45 тыс. долгожителей нашего региона отпраздновали свои знаменательные даты и получили памятный подарок от губернатора», – отметил Кирюхин.
Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона, все юбиляры получили жостовские подносы, изготовленные мастерами вручную.

Кроме того, пенсионеры, достигшие возраста 90 лет, получают в дополнение к основному подарку павловопосадский шерстяной платок и шуйский плед. Около 200 пенсионеров отпраздновали столетие. В знак особого внимания к этому событию им также выплатили по 5 тыс. рублей.

Юбилейный подарок доставляется на адрес проживания в день рождения или в другой удобный для юбиляра день.

Пенсионеры получают подарочный набор проактивно. Но если юбиляр недавно переехал в Подмосковье, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.

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Очередную выездную администрацию в Жуковском проведут в школе-новостройке
22 октября 2024, 20:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском в пятницу, 25 октября, состоится встреча с жителями города в формате выездной администрации. Она пройдет в школе-новостройке №10, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На встрече планируется обсудить новую схему движения в микрорайоне №5, строительство дороги между улицами Гризодубовой и Анохина. Жители города смогут задать любые интересующие их вопросы и оставить письменные обращения», – сказали в администрации.
Встреча пройдёт по адресу: ул. Левченко, д. 7. Начало – в 17.00.

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#новостройка
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Ветврач Шеляков объяснил опасность покупки одежды для питомцев онлайн
Ветврач Шеляков предостерёг от покупки одежды для питомцев онлайн
22 октября 2024, 20:06

Фото: iStock/Mariana Mikhailova

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что одежду для питомца лучше не покупать онлайн, так как ошибка в размерах грозит животному дискомфортом.
Он отметил, что при покупке одежды для питомца лучше её примерять.

«Любую одежду желательно всегда примерять, так как малейшая неточность в подборе размера может дискомфортно сказаться на питомце. Поэтому покупки онлайн я бы не рекомендовал. Стоит обратить внимание, что различные цветочки, блестки на одежде питомца — это декор. Важно, чтобы все декоративные элементы должны быть только на внешней стороне ткани», — отметил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявлял, что два питомца в доме — это двойная ответственность.

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Долгожданная дорога свяжет улицы Гризодубовой и Анохина в Жуковском
22 октября 2024, 19:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Глава Жуковского Борис Аубакиров провел срочную выездную администрацию по вопросу строительства дороги, связывающей улицы Гризодубовой и Анохина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Собравшиеся жители задали множество вопросов, связанных с реализацией проекта.
«Постарался подробно ответить на каждый вопрос. Эта дорога должна была появиться ещё в середине 1990-х годов, когда шла застройка микрорайона №5. Сегодня благодаря поддержке правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьёва этот долгожданный проект наконец-то будет реализован», – сказал Аубакиров по итогам встречи.
Он добавил, что между двумя улицами появится двухполосная двусторонняя дорога с парковочными местами и удобным тротуаром.

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Хозяин коз из Южного Бутово раскрыл, что намерен делать после решения суда
Хозяин коз из Южного Бутово признался в готовности продать своих животных
22 октября 2024, 19:34

Фото: iStock/Andrey Kanyshev

Житель московского района Южное Бутово Валерий Аникеев, чьи козы уже несколько лет пасутся без присмотра в городе, заявил, что готов продать животных, если на них найдётся покупатель.
Так он прокомментировал решение Зюзинского районного суда столицы, обязывающее Аникеева огородить территорию для выпаса забором и установить для животных антибактериальные ванночки.

«Я с удовольствием отдам, если кому надо. Пусть заплатят деньги и возьмут. Они просят сделать место, где можно выгуливать коз и построить забор, чтобы дикие звери не забегали во двор. Против львов, которые на улице бегают. Но сначала пусть опишут, какие львы? Проект пусть сделают, а то я же не знаю, против каких хищников забор делать», — отметил в беседе с Газета.ру Аникеев.

Ранее в столичном районе Южное Бутово козлы устраивали побоище прямо на капоте припаркованного автомобиля Volkswagen Passat CC.

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#москва
#суд
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Диетолог Дианова раскрыла неожиданную пользу орехов
Диетолог Дианова: бразильский орех помогает бороться против рака
22 октября 2024, 18:55

Фото: iStock/Yingko

22 октября считается Днем орехов. Праздник посвящен питательному, полезному и вкусному продукту, вокруг которого ходит множество мифов.
Врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» призвала употреблять орехи на ежедневной основе.
«Орехи и семена — растительный продукт, которых нам в рационе всегда не хватает. Все современные рекомендации, куда ни тки, говорят о том, что растительная пища должна преобладать. Орехи — источник белка, клетчатки, жиров. Это дарит нам долголетие. Грецкие орехи оказывают положительное влияние на мозг в плане профилактики заболеваний Альцгеймера. Бразильский орех — источник селена, который помогает бороться против рака и против старения кожи. Фисташки (пресные) положительно влияют на сердечно-сосудистую систему», — объяснила эксперт.

По ее словам, орехи — это кладезь таблицы Менделеева, однако важно соблюдать нормы употребления.
«Все говорят, что среднее - 20-30 грамм в день. Но я считаю, что 30 — многовато, потому что каждый орех имеет разный размер. Чтобы не нервничать из-за граммов, можно считать штучно. Например, женская норма миндаля за один прием пищи — 10 штук, а мужчинам — 15. Это верхний потолок», — сказала диетолог.

Она добавила, что орехи — это удобный перекус, а если к нему добавить фрукт или сухофрукт, то будет еще и сбалансированный.

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