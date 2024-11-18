Площадь выявленных в Подмосковье лесных пожаров за год уменьшилась почти на 50%

Фото: пресс-службе Комлесхоза МО
Средняя площадь обнаружения лесных пожаров в Московской области за год сократилась почти на 50%. Об этом стало известно на совещании директоров филиалов Центрлесхоза и Мособллеса по итогам пожароопасного сезона 2024 года.
Оно состоялось в Звенигородском лесничестве под руководством председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгения Агулова.
Он добавил, что средняя площадь природных пожаров в регионе сократилась на 35% с 0,8 га в 2023 году до 0,52 га – в 2024-м.
Ка отметили на совещании, причина 98% лесных пожаров – человеческий фактор. Больше всего пожаров – 35,4% – обнаружено с помощью системы видеомониторинга. Его ведут 132 камеры, установленные по территории области. В 2025 году к ним добавят ещё пять.
Пожароопасный сезон в лесах Московской области закрылся 16 ноября. В этом году он был открыт 1 апреля.
Читайте также:
В Клину открылся благоустроенный «Талицкий лес»
В Подмосковье из-за отсутствия устойчивых холодов вновь зацвели лесные травы
В Кашире провели экологический субботник
«Доведённый указом президента показатель площади лесных пожаров для Московской области на 2024 год – 343,46 га. – не превышен. Он составил 30% от планового показателя. Также по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва мы регулярно обновляем парк пожарной техники, осваиваем новые технологии обнаружения. Всё это позволило на 5 минут – с 54 до 49 – сократить время реагирования на возгорания по сравнению с 2023 годом», – рассказал Агулов.
Он добавил, что средняя площадь природных пожаров в регионе сократилась на 35% с 0,8 га в 2023 году до 0,52 га – в 2024-м.
Ка отметили на совещании, причина 98% лесных пожаров – человеческий фактор. Больше всего пожаров – 35,4% – обнаружено с помощью системы видеомониторинга. Его ведут 132 камеры, установленные по территории области. В 2025 году к ним добавят ещё пять.
Пожароопасный сезон в лесах Московской области закрылся 16 ноября. В этом году он был открыт 1 апреля.
Читайте также:
В Клину открылся благоустроенный «Талицкий лес»
В Подмосковье из-за отсутствия устойчивых холодов вновь зацвели лесные травы
В Кашире провели экологический субботник
Лора Луганская