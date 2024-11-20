В Подмосковье назвали муниципалитеты с самым большим числом лесных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье по итогам пожароопасного сезона определены самые горимые муниципалитеты. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Наибольшая горимость зарегистрирована в Ногинском лесничестве – 69 пожаров. В Виноградовском было зафиксировано 30 возгораний, в Московском учебно-опытном лесничестве – 21, в лесничестве «Русский лес» – 19, а в Егорьевском – 13», – отметил Агулов.Он уточнил, что по площади, пройденной огнём, антирейтинг лесничеств также возглавило Ногинское – 35,36 га. Далее следуют Дмитровское – 13,69 га и Московское учебно-опытное – 13,53 га.
Самые горимые городские округа – Балашиха (29 пожаров), Павлово-Посадский (24) и Ступино (19).
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что в 2024 году пожароопасный сезон в Подмосковье начался 1 апреля и был закрыт 15 ноября.
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Лора Луганская