Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье назвали муниципалитеты с самым большим числом лесных пожаров

В Подмосковье назвали муниципалитеты с самым большим числом лесных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Оригинал
В Подмосковье по итогам пожароопасного сезона определены самые горимые муниципалитеты. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Наибольшая горимость зарегистрирована в Ногинском лесничестве – 69 пожаров. В Виноградовском было зафиксировано 30 возгораний, в Московском учебно-опытном лесничестве – 21, в лесничестве «Русский лес» – 19, а в Егорьевском – 13», – отметил Агулов.
Он уточнил, что по площади, пройденной огнём, антирейтинг лесничеств также возглавило Ногинское – 35,36 га. Далее следуют Дмитровское – 13,69 га и Московское учебно-опытное – 13,53 га.



Самые горимые городские округа – Балашиха (29 пожаров), Павлово-Посадский (24) и Ступино (19).

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что в 2024 году пожароопасный сезон в Подмосковье начался 1 апреля и был закрыт 15 ноября.

Читайте также:

Площадь выявленных в Подмосковье лесных пожаров за год уменьшилась почти на 50%

В Клину открылся благоустроенный «Талицкий лес»

В Подмосковье из-за отсутствия устойчивых холодов вновь зацвели лесные травы
#коап
#комлесхоз мо
#евгений агулов
#пожары
#лесные пожары
#природные пожары
#подмосковье
#московская область
#безопасность
Двое жителей Подмосковья вымогали у мужчины миллион в расплату за кредит
20 ноября 2024, 10:50

Подмосковные полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в вымогательстве с применением насилия, сообщает пресс-служба подмосковного Главного управления МВД.
«По данным полиции, потерпевший является вкладчиком инвестиционной компании. Злоумышленники потребовали у него миллион рублей и автомобиль под предлогом того, что на одного из них из-за потерпевшего якобы были оформлены кредиты. В случае отказа вымогатели угрожали мужчине расправой», — говорится в сообщении.
Злоумышленников удалось задержать во время передачи части денег. Против задержанных завели уголовное дело по статье «Вымогательство крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

Читайте также:

В США бывший школьник добился тюремного срока для учительницы за интимную связь

На даче под Дмитровом обнаружили нарколабораторию

ФСБ задержала гражданина ФРГ, прибывшего для теракта на объекте ТЭК
#вымогательство
#полиция
#криминал
#ногинск
#московская область
#подмосковье
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США бывший школьник добился тюремного срока для учительницы за интимную связь
NBC News: Бывшую учительницу приговорили к году тюрьмы за связь с учеником
20 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/OlFedv

Бывший школьник добился в США тюремного срока для учительницы, обвинив ее в сексуальной связи восьмилетней давности в американском штате Мэриленд. Об этом информирует местное отделение телеканала NBC News.
По словам мужчины, за 8 лет до этого, когда он учился в восьмом классе в Мэриленде, его 22-летняя на тот момент преподавательница вступила с ним в интимную связь. Потерпевшему на тот момент было 14 лет, он сообщил о нескольких эпизодах сексуального характера, случавшихся в течение нескольких месяцев в классе и дома у подростка.

Согласно информации телеканала, в образовательном учреждении обвиняемая проработала чуть более двух лет. После признания вины 32-летнюю Мелиссу Кертис приговорили к году тюрьмы и пяти годам под надзором после освобождения. Уточняется, что еще 25 лет она должна будет регистрироваться как секс-преступник.

Читайте также:

ФСБ задержала гражданина ФРГ, прибывшего для теракта на объекте ТЭК

Американка соблазнила ученика, затем просила директора школы не выдавать ее

На Урале проверят инцидент с видео голой пятиклассницы
#секс
#школы
#фсб
#видео
#инцидент
#мужчины
#фрг
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На даче под Дмитровом обнаружили нарколабораторию
20 ноября 2024, 09:31

Фото: iStock/OlFedv

Лабораторию по производству мефедрона оборудовал на своём дачном участке в Дмитровском городском округе 34-летний житель Королёва., его задержали полицейские при поддержке Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что злоумышленник устроил нарколабораторию в двух бытовых строениях. Там были обнаружены подносы с кристаллическим веществом, полимерная ёмкость, наполненная веществом, различные ёмкости с прекурсорами, колбы, канистры с химическими жидкостями, респираторы, электрическая сушилка и электронные весы, а также оборудование для производства наркотиков», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что в составе найденного в лаборатории вещества имеется мефедрон, общий вес наркотика превысил четыре килограмма. Задержанный рассказал, что собирался продавать наркотики через тайники-закладки.

Читайте также:

ФСБ задержала гражданина ФРГ, прибывшего для теракта на объекте ТЭК

Гололёд стал причиной крупного ДТП с 11 автомобилями в Приморье

Американка соблазнила ученика, затем просила директора школы не выдавать ее
#дмитровский городской округ
#наркотики
#полиция
#росгвардия
#мвд московской области
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ задержала гражданина ФРГ, прибывшего для теракта на объекте ТЭК
20 ноября 2024, 09:02

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали гражданина ФРГ Николая Гайдука, причастного к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года и приехавшего из Польши для совершении новой диверсии на объекте энергетики. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что Гайдука задержали при очередном въезде на территорию Калининградской области из Польши для организации новой диверсии. В его машине силовики обнаружили 0,5 л жидкого взрывчатого вещества.

Задание обвиняемый получил от гражданина Украины Жорова Александра, который проживает в Германии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Гайдука ​заключили под стражу.

Читайте также:

Мигрант, сбивший силовика в Хабаровске, получил 15 лет колонии

На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля

Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова
#дело
#уголовное дело
#фсб
#теракт
#германия
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гололёд стал причиной крупного ДТП с 11 автомобилями в Приморье
Во Владивостоке произошло ДТП с участием 11 автомобилей, есть пострадавший
20 ноября 2024, 05:46

Фото: iStock/CristiNistor

Во Владивостоке на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл произошла массовая авария с участием 11 автомобилей, есть пострадавший, сообщили в УМВД по Приморскому краю 20 ноября, передает газета «Известия».
«В дежурное отделение полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 11 автомобилей на участке автодороги Де-Фриз – Седанка – Патрокл», — гласит сообщение ведомства в Telegram-канале.
Один человек получил травмы, причиной ДТП стал гололёд. Скользкая дорога и отсутствие зимней резины у некоторых водителей усугубили ситуацию, что привело к неконтролируемому заносу автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция предупредила, что участок дороги остаётся опасным, и порекомендовала неопытным водителям воздержаться от поездок.

Опытным автомобилистам советуют снижать скорость до минимума, чтобы избежать новых аварий. Все транспортные средства, участвовавшие в ДТП, получили повреждения.

Читайте также:

Жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до отдела полиции на капоте

Мигрант, сбивший силовика в Хабаровске, получил 15 лет колонии

Аниматор применял шокер и силу: школьницы пострадали на квесте, СК проводит проверку
#полиция
#дтп
#дороги
#гололёд
#травмы
#происшествия
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американка соблазнила ученика, затем просила директора школы не выдавать ее
New York Post: в США учительница совратила ученика и надеялась скрыть это от мужа
20 ноября 2024, 04:46

Фото: iStock/S_Chum

Учительница из штата Нью-Мексико в США была арестована за совращение ученика. Известно, что она разговаривала с директором школы по поводу преступления, прося не рассказывать о нем мужу, сообщает New York Post.
Обвиняемая Микаэла Форд преподавала в городе Эстансия. По данным следования, она совратила одного из своих учеников в школе, дойдя с ним до секса с проникновением несмотря на то, что школьник был несовершеннолетний.

Несколько людей заметило, как 30-летняя Форд целовалась с подростком рядом со школой 6 ноября. После проверки видеокамер слова очевидцев были подтверждены — «свидание» попало на пленку. Администрация школы, увидев доказательства нарушения, связалась с Форд для личного разговора.

Женщина просила директора скрыть этот поступок от ее мужа, однако в ответ ее было решено отдалить от учеников, чтобы обезопасить их. Вскоре после этого была вызвана полиция.

В пятницу 15 ноября Микаэлу Форд взяли под стражу. Против нее выдвинуло семь обвинений, включая склонение несовершеннолетнего к полноценному сексуальному акту.

Расследование продолжается.

Читайте также:

Предложил половой акт: как на самом деле убивали 16-летнюю Дану Ильиных и какие детали всплыли на шоу Малахова

В Канаде звезда хоккея обманом склонила подопечную к интиму

Привязали к гаражной двери и не кормили: девочку-подростка нашли мертвой в США
#полиция
#сша
#школьник
#администрация
#нарушения
#расследование
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мигрант, сбивший силовика в Хабаровске, получил 15 лет колонии
В Хабаровске мигрант, пытавшийся сбежать и сбивший силовика, осуждён на 15 лет
20 ноября 2024, 04:07

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Мигрант, сбивший сотрудника правоохранительных органов во время проверки документов на автовокзале Хабаровска, осуждён на 15 лет строгого режима. Об этом РИА Новости сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Первые четыре года осужденный мигрант проведёт в тюрьме.

Инцидент произошёл в августе 2023 года. Сотрудники Росгвардии остановили мужчину для проверки документов, однако тот, управляя Toyota Aqua, попытался скрыться и умышленно наехал на силовика.

Для задержания мигранта потребовалось восемь выстрелов, один из которых ранил его в спину. В результате инцидента пострадали два правоохранителя и сам нарушитель.

Вину мигрант, являющийся уроженцем Кыргызской Республики 2003 года рождения, не признал. Суд признал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Читайте также:

Россиянка заказала убийство сына по мотивам криминальных сериалов

Держали на цепи: многодетные супруги из Петербурга избавились от друга, угрожавшего сдать их наркобизнес

В Москве росгвардейцы задержали таксиста, объявленного в федеральный розыск
#суд
#мигрант
#инцидент
#преступление
#приговор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аниматор применял шокер и силу: школьницы пострадали на квесте, СК проводит проверку
В Уфе CК занялся инцидентом с травмами детей на хоррор-квесте «Судная ночь»
20 ноября 2024, 00:25

Фото: iStock/blinow61

В Уфе две школьницы пострадали во время хоррор-квеста «Судная ночь». Управление СК по Башкирии сообщило в Telegram-канале, что следственный комитет начал проверку инцидента после сообщений в соцсетях о нарушении требований безопасности в развлекательной игре.
Шестеро девочек 10–12 лет пришли на квест отметить день рождения, но праздник обернулся кошмаром. Именинница вернулась домой в истерике, а её мама подала заявление в полицию.

По словам детей, аниматор превысил допустимые рамки игры: одну девочку он бил электрошокером, другую таскал за волосы и ударил головой об стену. Одна из пострадавших сейчас находится в больнице с подозрением на перелом носа.

Следственный отдел Октябрьского района Уфы рассматривает дело в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве отметили, что аниматор применял физическую силу и электрошокер во время игры, что привело к травмам детей.

Читайте также:

Девушке выстрелили в шею на квесте «Последняя экскурсия» в Москве

Напавший на школу в Челябинске подросток был участником смертельной игры

На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля
#дело
#следственный комитет
#ночь
#квест
#telegram
#ск
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля
СК завершил расследование убийства женщины на Урале из-за немытого картофеля
19 ноября 2024, 19:46

Фото: iStock/seb_ra

На Урале суд рассмотрит дело в отношении 43-летнего жителя города Тавды, который убил женщину из-за немытой картошки. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области.
Согласно информации следствия, в начале апреля преступник попросил новую знакомую сварить ему картошку. Она стала резать пополам немытый картофель и складывать в кастрюлю для варки.

Фигуранту дела не понравился такой способ приготовления, и он высказал недовольство. Женщина ответила ему фразой, показавшейся мужчине обидной, тогда он ударил потерпевшую рукой. Пострадавшая упала в открытый погреб и продолжила ругаться. Затем злоумышленник спустился к ней и избил ее кочергой.

Утром он закопал тело женщины на своем участке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова

СК возбудил дело об издевательствах опекуна над подростком на Сахалине

Мигрантку, бросившую младенца в подъезде, оштрафовали на 25 тысяч рублей
#дело
#картофель
#уголовное дело
#женщина
#женщины
#расследование
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате