Филимонов: В Вологодской области 388 магазинов прекратили продавать алкоголь

09 октября 2025, 17:01

Фото: iStock/Kwangmoozaa

В Вологодской области продолжается масштабная зачистка специализированной алкорозницы. Уже 388 алкомаркетов из 611 работавших в марте перестали продавать спиртные напитки или сменили название и ассортимент. Об этом рассказал глава региона Георгий Филимонов.





По его словам, в Вологде перестали работать 94 точки из 118, в Череповце — 197 из 265. При этом 43 «наливайки» в этих городах находятся под контролем.



Филимонов подчеркнул, что акцент делается на специализированные сети, поскольку они «наносят наибольший вред здоровью граждан». Так, в регионе приостановили лицензии «Красного & Белого», а владельцам магазинов предлагают превратить точки в магазины «у дома» с широким выбором различных товаров.





«Региональная сеть алкомаркетов "Северный градус" меняет название на "Каждая покупка в радость" и не только проводит замену вывесок, но и существенно корректирует ассортимент, который продаётся внутри магазинов», — рассказал Филимонов в разговоре с Life.ru.