Частое рассказывание анекдотов на алкогольную тему признак зависимости
Постоянное увлечение анекдотами про алкоголь и быстрый прием спиртного на торжествах могут свидетельствовать о надвигающейся алкогольной зависимости. Об этом в интервью «Абзацу» рассказал врач-нарколог Александр Ковтун.
По словам специалиста, люди, склонные к зависимости, часто любят рассказывать анекдоты, связанные с алкоголем, праздниками и выпивкой.
«Вряд ли вы даже три анекдота про пьяных вспомните. А тот, кто любит алкоголь, он вам расскажет один, второй, третий анекдот. Это вот один из отдаленных предвестников», — отметил Ковтун.
Кроме того, нарколог обратил внимание на поведение на праздниках. Если гости начинают пить крепкие напитки до официальных тостов и поздравлений, это тоже может указывать на склонность к зависимости.
«И вот они еще до тамады произнесли поздравления и опрокинули по рюмашке. То есть у них такой симптом опережения круга. Значит, они склонны к алкогольной зависимости», — подчеркнул врач.
Эксперт призвал обращать внимание на такие признаки, чтобы вовремя заметить и предотвратить развитие проблемы.