Частое рассказывание анекдотов на алкогольную тему признак зависимости

08 октября 2025, 10:25

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Постоянное увлечение анекдотами про алкоголь и быстрый прием спиртного на торжествах могут свидетельствовать о надвигающейся алкогольной зависимости. Об этом в интервью «Абзацу» рассказал врач-нарколог Александр Ковтун.





По словам специалиста, люди, склонные к зависимости, часто любят рассказывать анекдоты, связанные с алкоголем, праздниками и выпивкой.





«Вряд ли вы даже три анекдота про пьяных вспомните. А тот, кто любит алкоголь, он вам расскажет один, второй, третий анекдот. Это вот один из отдаленных предвестников», — отметил Ковтун.

«И вот они еще до тамады произнесли поздравления и опрокинули по рюмашке. То есть у них такой симптом опережения круга. Значит, они склонны к алкогольной зависимости», — подчеркнул врач.