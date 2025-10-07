В Ленобласти арестовали владельца склада с суррогатным алкоголем
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатным алкоголем, от которого скончались десятки жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что инстанция поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения гражданину, обвиняемому в распространении некачественного спиртного. В результате решением Октябрьского районного суда Петербурга его заключили под стражу.
По версии следствия, 44-летний житель города, являясь фактическим руководителем склада в посёлке Трубников Бор Тосненского района области, организовал нелегальный сбыт суррогатной алкогольной продукции.
Хранившуюся на этом складе продукцию изъяли в качестве вещественных доказательств.
