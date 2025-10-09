Под Ростовом осудят мать, которая принесла мёртвого малыша в пивной магазин
В Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Таганрога. Её подозревают в совершении преступления против собственных детей — малолетних братьев-близнецов. Подробности сообщает «КП — Ростов-на-Дону».
По версии следствия, женщина систематически плохо кормила сыновей, оставляла их одних и применяла к ним физическое насилие. Осенью прошлого года инцидент произошёл в одном из пивных магазинов города. Женщина пришла туда с детской переноской, от неё пахло алкоголем. Она попросила вызвать такси, чтобы отвезти детей в больницу.
В этот момент появился её сожитель. Он забрал переноску и обнаружил, что один ребёнок мёртв. Второго мальчика в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Женщину вскоре арестовали.
Следственный комитет предъявил ей обвинение по трём статьям, включая убийство и покушение на убийство. Прокуратура направила дело в суд. Мужчина заявил, что сам будет воспитывать выжившего сына.
