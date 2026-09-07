07 сентября 2026, 14:02

Владимир Самойлов (Фото: скриншот к/ф «Свадьба в Малиновке»)

Владимир Самойлов — человек, которого зритель знал как грубоватого, но обаятельного Назара Думу из «Свадьбы в Малиновке», как сурового комдива Громова в «Освобождении» и как бесшабашного помещика Троекурова. Это был актер невероятного темперамента, прошедший войну и едва не лишившийся ноги, сыгравший на театральной сцене около 250 ролей и снявшийся более чем в 100 фильмах. 8 сентября 1999 года он ушел из жизни прямо на сцене, репетируя роль короля Лира. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Самойлова Полвека любви к единственной женщине Смерть на сцене Наследие и наследники артиста



Биография Владимира Самойлова

Владимир Самойлов (Фото: скриншот д/ф «В яростном мире лицедейства»)

Полвека любви к единственной женщине

Надежда Ляшенко и Владимир Самойлов (Фото: скриншот д/ф «В яростном мире лицедейства»)

Смерть на сцене

Владимир Самойлов (Фото: скриншот д/ф «В яростном мире лицедейства»)

Наследие и наследники артиста