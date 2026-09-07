Всесоюзная слава, семейное счастье с единственной женщиной и финал жизни на сцене театра: как сложилась судьба Владимира Самойлова?
Владимир Самойлов — человек, которого зритель знал как грубоватого, но обаятельного Назара Думу из «Свадьбы в Малиновке», как сурового комдива Громова в «Освобождении» и как бесшабашного помещика Троекурова. Это был актер невероятного темперамента, прошедший войну и едва не лишившийся ноги, сыгравший на театральной сцене около 250 ролей и снявшийся более чем в 100 фильмах. 8 сентября 1999 года он ушел из жизни прямо на сцене, репетируя роль короля Лира. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Владимира СамойловаВладимир Яковлевич Самойлов родился в Одессе 15 марта 1924 года в семье, далекой от искусства. В 1941 году он окончил школу, а уже на следующий год, в 18 лет, ушел на фронт. Он прошел войну от Одессы до Бреслау. Служил в различных родах войск: был автоматчиком, минометчиком и, в конце войны, артиллеристом. Зимой 1945 года, под Бреслау, Самойлов был ранен в ногу. Рана долго не заживала, и встал вопрос об ампутации. По его собственным воспоминаниям, за день до операции он тайно покинул палату, доковылял на костылях до замерзшей реки и опустил раненую ногу в ледяную воду. Воспаление удалось уменьшить, и угроза гангрены была устранена. Ногу удалось сохранить, однако последствия ранения ощущались на протяжении всей жизни — актёр заметно хромал.
Вернувшись в Одессу, он встретил Надежду Ляшенко — свою будущую жену и любовь всей жизни. Говорят, именно она поставила ему условие: либо он поступает в театральное училище, либо свадьбы не будет. Самойлов не просто поступил, а был зачислен сразу на второй курс Одесского государственного театрального училища.
Вместе с Надеждой они играли на сцене Одесского русского драматического театра, затем в Кемерово, где родился их единственный сын Александр, а позже на подмостках Горького. Гастроли со спектаклем «Ричард III» произвели в Москве настоящий фурор — столичные театры наперебой начали приглашать провинциального актера к себе.
В 1968 году Владимир Яковлевич стал артистом Московского театра имени Маяковского, которому посвятил почти четверть века. А в 1992 году перешел в Театр имени Гоголя, где и случилась его последняя роль.
Кинодебют Самойлова состоялся в 1959 году в фильме «Неоплаченный долг». Затем последовали главные роли в картинах «И снова утро», «Секретарь обкома», «Верьте мне, люди» и «На завтрашней улице». Но настоящая всесоюзная слава пришла к нему в 1967-м после выхода музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке», где он сыграл Назара Думу. За эту работу он получил приз Всесоюзного кинофестиваля «За лучший комедийный ансамбль».
Полвека любви к единственной женщинеВладимир Самойлов и Надежда Ляшенко связали себя узами брака в конце 1940-х годов. Они прожили вместе 54 года, и это была история абсолютной верности. Надежда не сумела построить такой же блестящей карьеры в столице, однако стала настоящей опорой любимому мужу, поддерживая его во всех начинаниях.
В 1952 году у них родился сын Александр, который продолжил актерскую династию и стал заслуженным артистом России. Сегодня у Самойлова пять внуков, часть из которых также выбрала творческий путь. Интересно, что судьба Александра была окутана слухами: однажды матери сообщили, что сын погиб, выпав из окна. К счастью, это оказалось ошибкой — юноша отделался переломами, но эта новость сильно подорвала здоровье Надежды.
Когда в 1970-х у нее обнаружили опухоль мозга, Самойлов был готов на всё, чтобы спасти любимую. Но театр, которому он отдал годы, поступил жестоко: пока Надежда лечилась, ее уволили. В сердцах Самойлов пригрозил уйти сам, на что режиссер Андрей Гончаров холодно ответил: «Так действительно будет лучше!». Это стало для актера тяжелейшим ударом.
Смерть на сценеВладимир Самойлов ушел из жизни так, как, возможно, и мечтал бы настоящий театральный актер — не в больничной палате, а на сцене, в окружении софитов и декораций. Это случилось 8 сентября 1999 года. Ему было 75 лет. В тот день в Московском драматическом театре имени Гоголя шла репетиция спектакля «Король Лир».
Шекспировский король, чья трагедия разворачивается на глазах у зрителей, стал для актера последней ролью. В какой-то момент у Самойлова случился сердечный приступ, и он упал прямо на подмостках. Те, кто был рядом, могли подумать, что это просто часть репетиции — настолько органично и глубоко актер вжился в образ. Но на этот раз подняться ему было не суждено.
Его супруга, Надежда Ляшенко, пережила его совсем ненадолго. Говорят, она так и не смогла до конца осознать, что любимого мужа больше нет, и ушла вслед за ним через два месяца, 17 ноября 1999 года. Их похоронили рядом на Ваганьковском кладбище в Москве.