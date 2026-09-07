«Я на скачки»: Полина Гагарина показала брутальный образ и сумку за 90 тысяч
Полина Гагарина опубликовала фото в милитари-образе и с сумкой за 90 тыс. рублей
Певица Полина Гагарина опубликовала свежий снимок в личном блоге. На фото артистка появилась в милитари-брюках и чёрной футболке.
На кадре Гагарина стоит перед зеркалом в просторном помещении. Она выбрала для съёмки чёрную футболку с крупной красной надписью, свободные брюки с клапанами и накладными карманами в военном стиле, широкий поясной ремень и грубые кожаные сапоги на устойчивом каблуке.
Певица надела тёмные солнцезащитные очки и дополнила образ наручными часами. С собой артистка взяла чёрную кожаную сумку Mason Prince, цена которой составляет 90 тысяч рублей. Волосы она оставила распущенными, без сложных укладок.
«Как бы извиняюсь, но я на скачки, но выступаю, к сожалению, не так», — подписала фото Полина.Ранее Полина Гагарина опубликовала свежее фото с отдыха. Она показала фигуру в леопардовом купальнике.