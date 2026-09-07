«Она выкачивала деньги»: Роман Товстик впервые ответил на обвинения экс-жены
Бизнесмен Роман Товстик за полтора года перевёл бывшей жене Елене более 38 миллионов рублей. Такую информацию подтверждает банковская справка, которую получила в распоряжение «Газета.Ru».
Товстик утверждает, что его экс-супруга попросила не выдавать 30 миллионов единовременно, а увеличить ежемесячные выплаты с 500 до 600 тысяч, и он согласился. Сама же она обвиняла его в неоплате детских билетов, садов и в присвоении авто.
Выяснилось, что Toyota Land Cruiser принадлежит бизнесмену. Машина исчезла у Елены, а не у него. Роман перерегистрировал машину в ГИБДД, тогда как экс-жена заявила о пропаже, но не объяснила детали.
Кроме того, мужчина оплатил медицинские расходы Елены (замена импланта и операция), билеты бизнес-классом и проживание в Дубае.
«Она 2–3 раза ездила на дополнительные операции. Там её грудь стала золотой — все уже шутили, сколько она стоит. Она конкретно выкачивала деньги», — заявил предприниматель.Товстик отрицает обвинения по садам — он платит напрямую, а не через жену.