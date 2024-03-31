Российским спецслужбам стали известны организаторы террористических акций в РФ

Фото: сайт Кремля
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ. Об этом Бортников сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
Бортников рассказал, что есть лица, которые организовали боевые подразделения, а также существуют те, кто хотел совершить преступные деяния. Директор ФСБ отметил, что все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются.
Бортников добавил, что сотрудники спецслужб примут все необходимые меры, чтобы найти и наказать предателей, создавших боевые подразделения.
Ранее сообщалось, что в ходе объявленного в Дагестане режима контртеррористической операции были задержаны трое террористов, которые готовились совершить теракт. У них было изъято подготовленное для этого оружие, в том числе самодельное взрывное устройство.
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Бортников добавил, что сотрудники спецслужб примут все необходимые меры, чтобы найти и наказать предателей, создавших боевые подразделения.
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Екатерина Коршунова