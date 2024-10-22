«Убить паутинного клеща»: Садовод рассказала, что важно сделать с огородом перед зимой

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Осенью не только профессиональные аграрии, но и дачники собирают урожай. И очень важно правильно распорядиться результатом тяжелого и кропотливого труда, чтобы многомесячные усилия не пропали даром, а на столе до следующего урожая всегда были собственные овощи, фрукты и ягоды.
Кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» сообщила, что в этом году из-за теплого и продолжительного лета урожай у многих вырос раньше обычного и сейчас уже находится в банках. Однако огородникам нужно выполнить три важные пункта, чтобы следующий урожай был качественным и здоровым.
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- Если вы не провели сырую мокрую подкормку (в воде разводятся удобрения и подкармливаются), то сейчас ее уже делать нельзя. Нужно сделать сухую. Купить в магазине удобрение и разбросать около деревьев, ягодных кустарников, полить.
- Привести в порядок теплицу: все продезинфицировать, убить паутинного клеща, сжечь ботву в бочке железной, промыть теплицу полностью и оставить до весны, чтобы там уже высадить здоровую рассаду.
- В конце октября-начале ноября посейте морковь, свеклу и зелень (петрушку, сельдерей, укроп).
«Лук и чеснок можно хранить только в тепле при температуре 17-18 градусов, в корзине или бумажных пакетах. Капусту при температуре -1, +2 градуса. Морковь и все корнеплоды мы должны пересыпать песочком, потому что эти культуры очень испаряют воду. Кабачки, патиссоны хранить в температуре +10 градусов. Яблоки лучше хранить в ящичках, чтобы они друг друга не касались. Помидоры ни в кое случае не держать в холодильнике, им нужна комнатная температура», — поделилась эксперт.
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Анастасия Бондарева