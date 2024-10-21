Врач Михалева объяснила вред большого количества витаминов для печени

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Врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог Оксана Михалева заявила, что большое количество витаминов может вызвать токсическое влияние на организм и нанести пагубное воздействие на печень.
«Увеличилось число случаев токсического гепатита из-за беспорядочного приема витаминов, в некоторых случаях это может привести даже к летальному исходу. Поэтому перед приемом любых БАДов и лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом», — добавила в беседе с Газета.ру Михалева.
До этого заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил об окончании эры антибиотиков из-за проблемы резистентности к ним, что представляет собой угрозу для человечества.
«Я вынужден сообщить, что эра антибиотиков подходит к концу. Проблема не только в том, что существующие антибиотики теряют свою эффективность. Появились «супербактерии» – новые штаммы, которые с самого начала устойчивы к многим видам антибиотиков. Это означает, что даже если мы найдем антибиотики, эффективные против одного вида бактерии, «супербактерии» могут оказаться устойчивыми к другим видам», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что уменьшающаяся со временем эффективность антибиотиков вызвана размножением бактерий, которые более устойчивы к этим препаратам.
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