Фильм «Горыныч» стал лидером кинопроката в России и СНГ
Приключенческая картина «Горыныч» заняла первое место в рейтинге кинопроката на территории России и стран СНГ за период с 6 по 9 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.
Cборы фильма за выходные достигли 158,2 млн рублей. Картина рассказывает о моряке, который попадает в аварию на батискафе и оказывается в сказочном мире. Герою предстоит преодолеть череду испытаний, а его верным спутником становится маленький дракон Горыныч, воспринимающий человека как своего родителя.
В фильме снимались Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий и другие. В прокат «Горыныч» вышел 23 октября 2025 года.
Второе место по сборам заняла комедия «Папины дочки: мама вернулась», собрав 147 млн рублей. Тройку лидеров замкнул мюзикл «Алиса в Стране чудес» ( 114,7 млн рублей).
