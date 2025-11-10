Фильм «Горыныч» стал лидером кинопроката в России и СНГ

10 ноября 2025, 03:10

Фото: istockphoto / igoriss

Приключенческая картина «Горыныч» заняла первое место в рейтинге кинопроката на территории России и стран СНГ за период с 6 по 9 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.