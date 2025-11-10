Жена соседа Седоковой угрожает певице расправой

10 ноября 2025, 01:08

Певица Седокова получила угрозы от жены ее соседа

Анна Седокова (Фото: Telegram / @secretanna)

Певица Анна Седокова столкнулась с угрозами от жены своего соседа. Поначалу певица не обращала внимания на сообщения от незнакомой женщины, однако ситуация обострилась, когда в переписке прозвучало имя её бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом пишет «Стархит».





Конфликт возник после того, как сосед помог Анне занести в квартиру цветы, присланные другим человеком. По словам певицы, между ней и мужчиной не было никакой близости. Они обменялись номерами телефонов на случай экстренных ситуаций, но никаких иных контактов не поддерживали.



Супруга узнала об этом случае и начала писать Седоковой гневные сообщения. Когда в словах ревнивицы начали звучать угрозы и неуважительные высказывания в адрес её покойного бывшего мужа, певица твёрдо заявила о своём намерении обратиться в правоохранительные органы.



В своём обращении к женщине Анна подчеркнула, что никто не имеет права плохо отзываться о её бывшем супруге или угрожать ей. Она напомнила, что закон защищает всех участников конфликта и потребовала официальных извинений.





«Он же просто занес цветы от другого мужчины. Еще раз подумаете кому-то угрожать, помните, что закон всегда работет с двух сторон. Я жду извинений от вас и от вашего мужчины», — обратилась к женщине Седокова.