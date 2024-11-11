Фильм Медведева об информационной войне показали на форуме «МЫ – РОССИЯ»

Фото: пресс-служба МИСК МО
На проходящем в Подмосковье молодёжном форуме «МЫ – РОССИЯ» показали документальный фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежвойна». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области, которое выступило организатором показа.
«При подготовке форума мы старались охватить разные форматы. Ребята слушают лекции, отрабатывают новые навыки на практике. Сегодня они посмотрели фильм Медведева «Мятежвойна». Это непростой материал, затрагивающий серьёзные темы геополитики, информационной войны. После кинопоказа все смогли обсудить картину, обменяться мнениями и эмоциями. Технологические способы воздействия на психику людей стремительно развиваются, м противодействовать им все сложнее. Благодаря подобным фильмам молодые ребята могут оставаться начеку», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Информационная война – это новостные вбросы, фейки в соцсетях, телефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, распространение страха и паники среди населения, разжигание ненависть к оппоненту. Фильм основан на рассекреченных документах украинских центров информационно-психологических операций и интервью с теми, кто имеет отношение к психологической войне.
«Меня особенно тронул момент в начале фильма, когда включили запись разговора якобы российского военного с матерью «погибшего бойца». Её крик и слезы меня очень потрясли меня. Надо быть внимательным, бдительными, не терять голову. В наше время опасность может поджидать нас везде. Надо чаще такое показать молодым ребятам», – поделился Виталий Губочкин из Ногинска.О важности защиты молодёжи от пагубного влияние рассказал участник дискуссии Александр Маханьков. Он родился в Мариуполе и прожил там до 2014 года. Позже был вынужден переехать в Россию.
«Украинская пропаганда вообще не развивала молодёжную политику. Они не занимались нами, мы были предоставлены сами себе. Украина проиграла борьбу за молодёжь, потому что большинство украинской молодёжи не поддерживает власть. На новых территориях молодёжи нравится политика России, потому что она действительно делает ставки на молодых», – сказал Маханьков.Впереди у участников форума – ещё два насыщенных дня с мастер-классами, лекциями и дискуссиями. В мероприятии участвует молодёжь из Подмосковья, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, а также из Белоруссии. Всего на форуме побывают порядка 1,5 тыс. ребят.
Читайте также:
Шатурские студенты участвуют в молодёжном форуме «МЫ – РОССИЯ»
Молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» вышел на международный уровень
Участников молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ» обучили навыкам тактической медицины
Лора Луганская