Молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» вышел на международный уровень

В проекте «Карта мира» поучаствуют жители Подмосковья. Как уточнили в Фонде социальных и культурных программ «Сокол», проект предусматривает несколько этапов, а именно: форум, запланированный на 12 февраля 2025 года; фестиваль «Карта мира — Россия» в период с 12 по 15 июня, а также марафон по субъектам страны с июня 2025 года по июнь 2027 года и фестиваль с 5 по 13 июня 2027 года.