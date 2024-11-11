Молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» вышел на международный уровень

Фото: пресс-служба МИСК МО
Молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ», открывшийся в воскресенье в Подмосковье, фактически приобрёл статус международного.
Об этом сообщил в эфире «Радио 1» руководитель «Волонтёров Победы» Московской области, директор Молодёжного центра в городе Пушкино Никита Ильичёв.
Ильичёв перечислил и цели проведения форума.
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«В этом году, как и в прошлом, нас посетили делегации из Луганска, Донецка, Мариуполя, Запорожья, Херсона. Но в этом году – изюминка: к нам приехали братья-белорусы! Целая делегация из Белоруссии сегодня с нами. Ребята знакомятся, вместе проводят время, обмениваются опытом. Поэтому можно похвастаться и сказать, что это уже почти международный форум. Выходим с межрегионального уровня», – сказал волонтёр.
Ильичёв перечислил и цели проведения форума.
«Волонтёры Подмосковья» при поддержке губернатора, а также Министерства информации и молодёжной политики стали топовой флагманской волонтёрской организацией в России. И мы как представители этой организации обязаны передавать опыт, учить ребят, волонтёров, молодёжь правильным ценностям, правильным вещам. Этот форум – как раз про это», – пояснил собеседник «Радио 1».По его словам, ребята, которые приехали из разных мест, сегодня обучаются по подмосковной программе.
«Сегодня проходят шикарные кейсы. Ребятам рассказывают, как создать своей блог и как его вести. Для молодёжи это очень важно, все с гаджетами. Участники также развивают навыки социального общения, разговаривают. Это навык, который пригодится везде. Также сегодня утром к нам приезжали ребята, которые давно с нами сотрудничают. Они преподавали тактическую медицину. Это тоже те важные навыки, которые должны быть всегда», – заключил Ильичёв.Ранее сообщалось, что форум проходит второй год. Сейчас его принимает Сергиево-Посадский городской округ. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.
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Лора Луганская