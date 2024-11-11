Участников молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ» обучили навыкам тактической медицины

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Подмосковье прошёл второй день межрегионального молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ». В нём участвуют ребята из Московской области, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья, для которого нынешний форум – флагманский.
«Особой популярностью среди молодёжи пользуются мастер-классы по тактической медицине. Их представил один из основоположников этого направления в России, ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Учебного центра тактической медицины Артём Катулин. Он рассказал о важности навыков оказания первой помощи раненому, показал, как предотвратить развитие тяжёлых осложнений в экстремальных условиях», – говорится в сообщении.На мастер-классе ребят поделили на команды. Каждая оттачивала навыки оказания разных видов первой помощи. Затем группы менялись так, чтобы все участники могли приобрести максимальные знания.
Ребята освоили навыки базовой реанимации, искусственной вентиляции лёгких, непрямого массажа сердца, остановки кровотечений с помощью повязки и жгутов-турникетов.
Форум проходит второй год. Сейчас его принимает Сергиево-Посадский городской округ. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.
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Лора Луганская