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Фильм про Майкла Джексона стал самым кассовым музыкальным байопиком

Байопик «Майкл» собрал более $900 млн и побил рекорд «Богемской рапсодии»
Восковая фигура Майкла Джексона (Фото: РИА Новости / Артур Лебедев)

Биографическая картина «Майкл» о легендарном исполнителе Майкле Джексоне стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории кинематографа. Информацию опубликовало издание Deadline.



Мировые кассовые сборы фильма достигли 911,9 миллиона долларов. Этот результат позволил ленте обойти предыдущий рекорд, который на протяжении почти восьми лет удерживала биографическая картина о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» с кассовыми сборами в 910,8 миллиона долларов.

Успех картины отмечен и на российском рынке. За время проката в кинотеатрах РФ лента собрала свыше миллиарда рублей.

Главную роль в фильме исполнил Джаафар Джексон — племянник самого музыканта. Режиссёром выступил Антуан Фукуа.

Как отмечает издание, создателям пришлось выделить дополнительные 50 миллионов долларов на пересъёмки отдельных сцен. Оказалось, что наследники певца обнаружили в сценарии неточность, касающуюся одного из лиц, выдвигавших обвинения против Джексона.

Александр Огарёв

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