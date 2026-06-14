Фильм про Майкла Джексона стал самым кассовым музыкальным байопиком
Биографическая картина «Майкл» о легендарном исполнителе Майкле Джексоне стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории кинематографа. Информацию опубликовало издание Deadline.
Мировые кассовые сборы фильма достигли 911,9 миллиона долларов. Этот результат позволил ленте обойти предыдущий рекорд, который на протяжении почти восьми лет удерживала биографическая картина о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» с кассовыми сборами в 910,8 миллиона долларов.
Успех картины отмечен и на российском рынке. За время проката в кинотеатрах РФ лента собрала свыше миллиарда рублей.
Главную роль в фильме исполнил Джаафар Джексон — племянник самого музыканта. Режиссёром выступил Антуан Фукуа.
Как отмечает издание, создателям пришлось выделить дополнительные 50 миллионов долларов на пересъёмки отдельных сцен. Оказалось, что наследники певца обнаружили в сценарии неточность, касающуюся одного из лиц, выдвигавших обвинения против Джексона.
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