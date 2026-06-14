Фильм про Майкла Джексона стал самым кассовым музыкальным байопиком

14 июня 2026, 01:13

Байопик «Майкл» собрал более $900 млн и побил рекорд «Богемской рапсодии»

Восковая фигура Майкла Джексона (Фото: РИА Новости / Артур Лебедев)

Биографическая картина «Майкл» о легендарном исполнителе Майкле Джексоне стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории кинематографа. Информацию опубликовало издание Deadline.