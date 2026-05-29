Сергей Безруков назвал главное отличие театра от кино в эпоху ИИ
На открытии Большого детского фестиваля в Уфе народный артист РФ Сергей Безруков поделился размышлениями о влиянии ИИ на сферу искусства. Его слова цитирует ТАСС.
По мнению актера, технологии уже достигли уровня, позволяющего компьютеру заменять артистов кино. Современные решения способны копировать эмоции и исключать необходимость традиционного грима, считает звезда сериала «Бригада».
«Вопрос в искусственном интеллекте, насколько он может заменить нас в кино? Скажу одно - в театре не заменит никогда. Театр будет зоной той самой повышенной правды человеческой, когда вы будете приходить и видеть настоящие слезы живого артиста», — поделился Безруков.
Артист пояснил, что прогресс в области ИИ действительно может сократить потребность в некоторых профессиях киноиндустрии, например, в работе гримеров. Технологии позволяют воссоздавать нужные образы без физического нанесения грима и достоверно имитировать эмоциональную игру актера.
При этом, по словам Безрукова, театр сохранит статус уникального пространства живого искусства. Ключевое преимущество сцены — непосредственный контакт со зрителем, так как на спектакли люди приходят увидеть не симуляцию, а подлинную игру, искренние эмоции, живой взгляд артиста и неподдельные переживания в реальном времени.