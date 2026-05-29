Сергей Безруков назвал главное отличие театра от кино в эпоху ИИ

29 мая 2026, 05:23

Сергей Безруков (Фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

На открытии Большого детского фестиваля в Уфе народный артист РФ Сергей Безруков поделился размышлениями о влиянии ИИ на сферу искусства. Его слова цитирует ТАСС.





По мнению актера, технологии уже достигли уровня, позволяющего компьютеру заменять артистов кино. Современные решения способны копировать эмоции и исключать необходимость традиционного грима, считает звезда сериала «Бригада».



«Вопрос в искусственном интеллекте, насколько он может заменить нас в кино? Скажу одно - в театре не заменит никогда. Театр будет зоной той самой повышенной правды человеческой, когда вы будете приходить и видеть настоящие слезы живого артиста», — поделился Безруков.