Цикл документальных фильмов «Северская Сага» представил RT ко Дню России
К празднованию Дня России, 12 июня, RT выпускает цикл документальных фильмов о Северске под названием «Северская Сага». Публикация есть на сайте издания.
Военный корреспондент телеканала Клим Поплавский и оператор Виктор Кирчев стали первыми журналистами, которые попали в Северск после освобождения города российскими войсками в конце 2025 года. Результатом двухмесячной командировки стала серия документальных фильмов. Первая глава будет доступна на платформах RT. В своих дневниках и репортажах авторы показывают, как российские военные осваивают город, ведут воздушные бои с дронами ВСУ, а также разыскивают и эвакуируют оставшихся мирных жителей.
Как отмечает Telegram-канал СМИ, освобождение Северска имеет ключевое стратегическое значение. Этот город является «точкой ноль» для выхода к Славянску и Краматорску.
«По сути, наши бойцы открыли врата для дальнейшего продвижения. Славянск — это последний город, который ВС России должны взять для того, чтобы освободить ДНР полностью», — поясняется в сообщении.В фильмах — эксклюзивные интервью с местными жителями и бойцами ВС России. В нем анализируется военная ценность этого населенного пункта.