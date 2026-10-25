Филолог назвал количество слов на букву «ю» в русском языке
Русский язык насчитывает около 400 слов, начинающихся на букву «ю». Об этом рассказал в беседе с РИА Новости завкафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.
Специалист отметил, что в анализе учитывались как нарицательные слова, так и имена собственные. Например, в «Словаре русских имён» Н.А. Петровского найдено около 70 имён и отчеств, а также их различных форм, начинающихся на букву «ю», добавил он.
В ходе исследования были задействованы Толковый словарь государственного языка Российской Федерации, Большой толковый словарь русского языка под редакцией С.А. Кузнецова, Толковый словарь русской разговорно-обиходной речи В.В. Химика, а также «Современный толковый словарь русского языка» под редакцией Т.Ф. Ефремовой и другие источники. Ранее Катышев сообщал, что в русском языке более четырёх тысяч слов начинаются на букву «а».
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