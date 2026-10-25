Филолог назвал количество слов на букву «ю» в русском языке

25 октября 2026, 13:53

Филолог Катышев: в русском языке насчитывается около 400 слов на букву «ю»

Фото: iStock/Professor25

Русский язык насчитывает около 400 слов, начинающихся на букву «ю». Об этом рассказал в беседе с РИА Новости завкафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.