В Красногорске прошел интенсив для 100 лидеров движения «Волонтеры Подмосковья»

25 октября 2026, 12:27

В Красногорске прошёл первый образовательный интенсив для лидеров движения «Волонтеры Подмосковья». Участниками стали 100 победителей регионального этапа, состоявшегося в Лобне 21 октября.

Волонтёры собрались для изучения основных методов привлечения новых участников и подготовки к запуску образовательных инициатив в своих населённых пунктах.

«Конкурс лидеров — это только начало большого пути. Мы отобрали 100 самых активных и инициативных волонтеров из всех уголков Подмосковья. Главная задача этого интенсива — перевести их энергию в системную работу. Ключевым инструментом станут «Добрые уроки», которые лидеры будут проводить в школах и колледжах, чтобы рассказывать обучающимся о возможностях волонтерства. Уверена, что после этого обучения каждый из 100 лидеров вернется в свой муниципалитет с четким планом действий и готовностью вести за собой тысячи новых добровольцев», — заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Образовательная программа интенсива нацелена на подготовку участников к проведению «Добрых уроков» — масштабного проекта, созданного совместно с «Движением Первых». Эти уроки должны доступным языком рассказать школьникам и студентам о возможностях добровольческой деятельности в регионе, а также о работе движения. Основная задача — вдохновить молодежь на активное участие в социальных инициативах.В ходе интенсива участники изучили теорию и практику. Они освоили методы самопрезентации для подростков, научились адаптировать сложные темы для 45-минутных школьных занятий и отработали техники вовлечения, включая интерактивные опросы и мини-кейсы. После теоретического раздела лидеры приступили к репетициям. В рамках тренинга они самостоятельно подготовили и провели фрагменты своих будущих уроков. Выступления оценивали, давали обратную связь и делились советами наставники регионального движения, которые победили в конкурсе в 2025 году.

Новый поток лидеров объединил волонтеров с разнообразным опытом и сферами деятельности. На интенсиве они рассказывали о своих успехах. Так, Юлия Васильченко из Мытищ оказывает активную помощь бойцам СВО. Она создала и внедрила технологию производства антидроновых штор, которые просты в изготовлении, но крайне важны для зоны специальной военной операции.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Алина Алексеева из Домодедово занимается тремя направлениями: событийным, патриотическим и социальным. Злата Брянцева из того же города сосредоточилась на экологическом волонтёрстве, стремясь повысить осведомлённость о бережном отношении к природе и осознанном потреблении. Вероника Шестакова из Серпухова направляет усилия на культурное добровольчество, подчеркивая значимость сохранения культурного наследия подмосковных городов.

Для многих волонтёров интенсив стал шансом не только повысить квалификацию, но и структурировать свои знания перед началом обширной деятельности в муниципалитетах. Мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».