В Раменском отметили юбилей орловской породы рысаков

25 октября 2026, 11:38

Фото: Ольга Стафёрова

На Раменском ипподроме прошло масштабное торжество в честь 250-летия орловской породы рысаков. Зрители собрались на трибунах, чтобы полюбоваться на выдающихся представителей первой русской заводской породы. Мероприятие также совпало с 15-летием АО «Росипподромы».







Советник генерального директора АО «Росипподромы» Владимир Жуковский заявил, что создание этой породы — гордость государства. Это важный проект того времени, так как лошадь тогда была главным источником энергии для страны и ключевым элементом военно-промышленного комплекса, отметил он. Ключевым свидетельством успеха стал исход Бородинского сражения, где французская конница потерпела поражение от новой русской кавалерии. По словам Жуковского, орловские лошади выделяются не только безупречным внешним видом, но и уникальным характером, выносливостью и надежностью в общении с человеком.



На мероприятие приехали участники из разных городов России, среди которых десятки лошадей. Раменский ипподром уже много лет является одним из ведущих в стране. Важно отметить, что на дорожке проходили не скачки, а бега.