Раскрыто, будет ли 31 декабря в 2027 году выходным днем
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, будет ли 31 декабря в 2027 году выходным днем. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, 31 декабря 2027 года будет нерабочим днём. Он пояснил, что это решение принято для объединения праздничных и выходных дней и обеспечения непрерывного отдыха.
Министр отметил, что график на следующий год будет достаточно удобным. Согласно утверждённому календарю, при пятидневной рабочей неделе в 2027 году будет 247 рабочих и 118 нерабочих дней.
Ранее HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова назвала самые невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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