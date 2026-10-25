Раскрыто, будет ли 31 декабря в 2027 году выходным днем

25 октября 2026, 12:03

Министр Котяков: 31 декабря в 2027 году будет выходным днем

Фото: iStock/nikkimeel

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, будет ли 31 декабря в 2027 году выходным днем. Об этом пишет РИА Новости.