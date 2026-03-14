Филолог назвал ругательное слово, которое раньше было комплиментом
В прошлом слово «зараза» служило комплиментом для любимой женщины, а сегодня оно несет явно негативную окраску. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка РГГУ Игорь Шаронов.
По словам эксперта, в XVIII веке в светском общении «заразой» ласково называли возлюбленную. Этимология слова восходит к корню «разить», который имел два значения. Первое — прямое: «убивать», «поражать копьем». Второе — метафорическое: «быть причиной романтического недуга», то есть очаровывать настолько сильно, что это уподоблялось своего рода «заболеванию» от любви.
Ситуация изменилась в XIX веке. На фоне многочисленных эпидемий метафорический смысл постепенно исчез из обихода. Слово «зараза» стало ассоциироваться исключительно с инфекциями и болезнетворными агентами, поделился Шаронов.
