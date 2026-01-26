Ректор МГЛУ назвала самый популярный глаголом в русском за последние годы

26 января 2026, 03:58

Ректор МГЛУ Краева: Слово «чилить» стало самым популярным глаголом за последние годы

Фото: iStock/morgan23

Слово «чилить» стало самым популярным глаголом в русском языке за последние годы, а среди существительных лидируют «вайб» и «глазурь». Такие данные привела в беседе с ТАСС ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева.





Она отметила, что в активный лексикон россиян также вошло прилагательное «токсичный». «Глазурь» же люди стали часто использовать, говоря о гламурных сюжетах в соцсетях.





«И последнее, что мне понравилось, — это дубайский шоколад — чудесная жизнь на непонятные доходы», — добавила Краева.