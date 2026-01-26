Ректор МГЛУ назвала самый популярный глаголом в русском за последние годы
Ректор МГЛУ Краева: Слово «чилить» стало самым популярным глаголом за последние годы
Слово «чилить» стало самым популярным глаголом в русском языке за последние годы, а среди существительных лидируют «вайб» и «глазурь». Такие данные привела в беседе с ТАСС ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева.
Она отметила, что в активный лексикон россиян также вошло прилагательное «токсичный». «Глазурь» же люди стали часто использовать, говоря о гламурных сюжетах в соцсетях.
«И последнее, что мне понравилось, — это дубайский шоколад — чудесная жизнь на непонятные доходы», — добавила Краева.От набравших популярность слов продолжают образовываться новые глаголы. Ректор МГЛУ объяснила, что в настоящий момент ведётся активная работа по упорядочиванию словарного состава, особенно в части заимствований. С ее точки зрения, важно воспитывать в носителях русского языка ответственное и бережное к нему отношение.
Ранее стало известно самое популярное слово в современном русском языке — им оказалось заимствованное междометие.