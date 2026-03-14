Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 млн рублей

14 марта 2026, 04:59

Первое издание романа‑эпопеи Льва Толстого «Война и мир» ушло с молотка за 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфаксу» сообщили в аукционном доме «Литфонд».