Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 млн рублей
Первое издание романа‑эпопеи Льва Толстого «Война и мир» ушло с молотка за 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфаксу» сообщили в аукционном доме «Литфонд».
Стартовая цена лота составляла 300 тысяч рублей, а итоговая сумма выкупа превысила ее более чем в пять раз. На торги выставили комплект из шести томов, изданный в 1868–1869 годах. Несмотря на солидный возраст, издание сохранилось в презентабельном виде. Эксперты отметили лишь незначительные дефекты.
Издание имеет особую ценность для библиофилов и исследователей творчества Толстого. Первые четыре тома романа опубликовали в 1868 году. Их продажи оказались настолько успешными, что уже летом того же года стало очевидно: потребуется второе издание. Пятый и шестой тома вышли из печати в начале марта 1869 года, уточнили на сайте аукционного фонда.
Первое издание отражает первоначальный авторский текст — до последующих редакций и правок, что делает его важным источником для литературоведческих исследований.
