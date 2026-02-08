В Институте Пушкина раскрыли количество слов в русском языке

08 февраля 2026, 02:28

РИА Новости: Катышев заявил, что русский язык насчитывает около полумиллиона слов

Фото: iStock/AnnaStills

Современный русский язык насчитывает около полумиллиона слов. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Павел Катышев.





Цифру в приблизительно 500 тысяч лексических единиц установили путём комплексного анализа целого ряда авторитетных источников. В их число вошли как специализированные словари-справочники, так и издания, охватывающие разные пласты лексики: «Большой академический словарь русского языка», «Словарь русских народных говоров», «Большой словарь русского жаргона» и другие.





«Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке — около полумиллиона слов», — подвел итог Катышев.