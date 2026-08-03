Филолог назвала слово, ставшее языковым трендом
Слово «нишевый», выйдя за пределы профессиональных терминов маркетинга и биологии, стремительно вошло в повседневную речь и цифровую культуру. Однако его чрезмерное употребление грозит превращением термина в универсальный ярлык.
Об этом в беседе с «Известиями» заявила филолог, лингвист и компаративист Алена Попова. Эксперт пояснила, что изначально лексема использовалась для обозначения свободной экологической или рыночной ниши, подразумевая ограниченную область с четкой целевой аудиторией. На текущем этапе смысловая нагрузка трансформировалась: «нишевый» все чаще ассоциируется не столько с малым масштабом, сколько с исключительным качеством, редкостью и высокой компетенцией.
«В современном употреблении «нишевый» означает не просто малочисленный или специальный, а намеренно выделяющийся, требующий особого вкуса или знаний для понимания. Это своего рода ярлык качества», — добавила спикер.
По словам лингвиста, всплеск популярности термина обусловлен эволюцией потребительской культуры. В условиях перенасыщенности рынка товаров и контента пользователи все чаще ориентируются не на массовые решения, а на предложения, подчеркивающие индивидуальность. «Нишевость» становится инструментом навигации в информационном потоке, противопоставляя универсальные и обезличенные продукты аутентичным, связанным с принадлежностью к определенному сообществу.
Распространению слова также способствуют алгоритмы цифровых платформ. Социальные сети и стриминговые сервисы сегментируют пользователей на небольшие группы по интересам, делая понятие «ниши» частью повседневного взаимодействия. При этом филолог подчеркивает, что данная языковая тенденция отражает глубинные общественные сдвиги.
«Если раньше престиж определялся положением на вершине иерархии, то сейчас все чаще уникальностью своего места в сети. Рост употребления слова «нишевый» показывает, что общество ищет ценность не только в массовом признании, но и в принадлежности к отдельным группам», — прокомментировала собеседница.Сфера применения термина дифференцируется. В бизнесе и маркетинге он сохраняет практическую привязку к продукту для конкретной аудитории; в культуре и искусстве акцентирует необычность и ограниченный круг поклонников; в соцсетях служит маркером общности («нишевый блогер», «нишевый мем»). Однако именно в цифровой среде слово, по мнению эксперта, быстрее всего утрачивает точность, поскольку любое явление вне мейнстрима рискует получить этот ярлык без наличия четкой аудитории или специфической ценности.
Особое внимание Попова уделила переносу термина на личности. Несмотря на допустимость таких конструкций с языковой точки зрения («нишевый специалист»), это ведет к упрощению восприятия.
«Когда мы говорим о «нишевом специалисте» или «нишевом образе жизни», мы невольно начинаем оценивать человека через категорию спроса и редкости. Это может свести сложную личность к одной характеристике», — подчеркнула она, рекомендовав использовать более конкретные формулировки: «редкая специализация», «нестандартный путь» или «узкий круг интересов».Лингвист предупреждает, что в перспективе «нишевый» рискует превратиться в речевой штамп и положительную характеристику без предметного содержания. Чтобы сохранить точность языка, эксперт призывает избегать автоматического использования термина, заменяя его описанием конкретных особенностей, целевой аудитории или жанровых предпочтений.
«Только так слово сохранит свою ценность как инструмент описания», — резюмировала Попова.