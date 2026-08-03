Филолог назвала слово, ставшее языковым трендом

03 августа 2026, 15:14

Филолог Попова: новым языковым трендом стало слово «нишевый»

Фото: istockphoto/Professor25

Слово «нишевый», выйдя за пределы профессиональных терминов маркетинга и биологии, стремительно вошло в повседневную речь и цифровую культуру. Однако его чрезмерное употребление грозит превращением термина в универсальный ярлык.





Об этом в беседе с «Известиями» заявила филолог, лингвист и компаративист Алена Попова. Эксперт пояснила, что изначально лексема использовалась для обозначения свободной экологической или рыночной ниши, подразумевая ограниченную область с четкой целевой аудиторией. На текущем этапе смысловая нагрузка трансформировалась: «нишевый» все чаще ассоциируется не столько с малым масштабом, сколько с исключительным качеством, редкостью и высокой компетенцией.





«В современном употреблении «нишевый» означает не просто малочисленный или специальный, а намеренно выделяющийся, требующий особого вкуса или знаний для понимания. Это своего рода ярлык качества», — добавила спикер.

«Если раньше престиж определялся положением на вершине иерархии, то сейчас все чаще уникальностью своего места в сети. Рост употребления слова «нишевый» показывает, что общество ищет ценность не только в массовом признании, но и в принадлежности к отдельным группам», — прокомментировала собеседница.

«Когда мы говорим о «нишевом специалисте» или «нишевом образе жизни», мы невольно начинаем оценивать человека через категорию спроса и редкости. Это может свести сложную личность к одной характеристике», — подчеркнула она, рекомендовав использовать более конкретные формулировки: «редкая специализация», «нестандартный путь» или «узкий круг интересов».

«Только так слово сохранит свою ценность как инструмент описания», — резюмировала Попова.