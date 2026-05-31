Филолог объяснил, откуда взялось слово «белиберда»
Слово «белиберда», означающее бессмыслицу и вздор, скорее всего, возникло как подражание непонятной славянам тюркской речи. Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.
Он объяснил, что этимологи долго искали происхождение этого слова, но никак не находили. Наиболее близкая версия — звукоподражание непонятной тюркской речи.
В XIX веке «белиберду» любили упоминать в своих произведениях многие писатели, например, Николай Гоголь и Михаил Салтыков-Щедрин. Существует предположение, что слово стало популярным в тот период благодаря освоению Урала, где тесно пересекались русские и тюркские культуры.
В марте Шаронов назвал ругательное слово, которое раньше было комплиментом и использовалось как ласковое обращение к любимой женщине. Его значение восходило к метафоре романтического недуга — когда человек настолько сильно очарован, что это уподобляется болезни. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: