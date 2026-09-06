Филолог объяснила, можно ли называть кофе «оно»
Филолог и популяризатор лингвистики Светлана Гурьянова пояснила правила употребления слова «кофе» в разных стилях речи. Её слова цитирует РИА Новости.
По словам специалиста, вариант в среднем роде закрепился во многих словарях, однако обычно сопровождается пометкой «разговорное». Это значит, что такая форма уместна в неформальном общении, в том числе среди образованных людей, но не подходит для официальных выступлений и документов. Вариант среднего рода с соответствующей стилистической пометкой присутствовал ещё в толковом словаре Дмитрия Ушакова (издавался в 1935–1940 годах), напомнила Гурьянова.
Кроме того, лингвист отметила, что изначально в русском языке слово «кофе» использовалось именно в среднем роде, а мужской род появился позже. Вероятно, на это повлияли голландский, немецкий и французский языки, где вышеупомянутое слово относится к мужскому роду.
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