Филолог объяснила, можно ли называть кофе «оно»

06 сентября 2026, 06:13

Филолог Гурьянова: называть кофе в среднем роде можно только в разговорной речи

Фото: iStock/manbo-photo

Филолог и популяризатор лингвистики Светлана Гурьянова пояснила правила употребления слова «кофе» в разных стилях речи. Её слова цитирует РИА Новости.