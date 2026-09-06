В Минздраве раскрыли, существует ли безопасная доза алкоголя

06 сентября 2026, 05:57

Кардиолог Бойцов: любая доза алкоголя может нанести вред сердцу

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Даже умеренное употребление спиртного может спровоцировать нарушения сердечного ритма — в том числе представляющие угрозу для жизни. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.