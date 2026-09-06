В Минздраве раскрыли, существует ли безопасная доза алкоголя
Даже умеренное употребление спиртного может спровоцировать нарушения сердечного ритма — в том числе представляющие угрозу для жизни. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.
Специалист отметил, что среди привычек, негативно влияющих на работу сердца, особенно опасны курение, чрезмерное питание и употребление алкоголя.
Бойцов подчеркнул, что оптимальным решением будет полный отказ от спиртных напитков. По его словам, они могут ухудшать течение уже имеющихся сердечно‑сосудистых патологий — в частности, способствовать прогрессированию хронической сердечной недостаточности.
Ранее врач рассказал об опасных последствиях низкого атмосферного давления. Их могут ощутить пожилые люди и беременные женщины.
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