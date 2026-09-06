Катаклизмы и военные конфликты приблизили мир к продовольственному кризису
На глобальную продовольственную ситуацию всё сильнее влияют два фактора — экстремальная жара и локальные военные столкновения. Из‑за них падают объёмы производства и экспорта важнейших сельхозкультур, в том числе пшеницы, а их стоимость заметно растёт, пишет газета «Известия».
Эксперты опасаются, что к осени 2026 года накопившиеся дисбалансы в мировой системе продовольственного обеспечения могут перерасти в масштабный кризис. Уже сейчас природные катастрофы и вооружённые противостояния в различных регионах приводят к стремительному удорожанию продуктов питания.
Серьёзно страдает и транспортная составляющая: логистика поставок продовольствия становится всё более сложной. Так, в Чёрном море продолжаются боевые действия, а судоходство в Красном море сопряжено с рисками из‑за атак хуситов. В результате перевозчики вынуждены выбирать альтернативные маршруты — в частности, направлять суда в обход Южной Африки.
Представители европейского фермерского объединения Copa‑Cogeca направили предупреждение в адрес Еврокомиссии. Они подчёркивают, что надвигающийся продовольственный кризис нельзя сводить лишь к неурожаю. По их мнению, грядущие проблемы несут прямую угрозу экономике, аграрному сектору и продовольственной безопасности стран ЕС.
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