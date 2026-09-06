Катаклизмы и военные конфликты приблизили мир к продовольственному кризису

06 сентября 2026, 05:37

Фото: iStock/tadamichi

На глобальную продовольственную ситуацию всё сильнее влияют два фактора — экстремальная жара и локальные военные столкновения. Из‑за них падают объёмы производства и экспорта важнейших сельхозкультур, в том числе пшеницы, а их стоимость заметно растёт, пишет газета «Известия».