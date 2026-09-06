Учёные обнаружили полезное свойство грибов

06 сентября 2026, 05:18

«Известиях»: грибы могут замедлять старение клеток

Фото: iStock/Eileen Kumpf

Грибы могут оказывать положительное влияние на организм — в частности, замедлять процессы старения клеток и способствовать восстановлению нервной ткани. Информация опубликована в газете «Известия».