Учёные обнаружили полезное свойство грибов
Грибы могут оказывать положительное влияние на организм — в частности, замедлять процессы старения клеток и способствовать восстановлению нервной ткани. Информация опубликована в газете «Известия».
О полезных свойствах рассказал кандидат технических наук и заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Росбиотеха Дмитрий Быстров. По его словам, среди разных видов грибов особенно выделяется ежовик гребенчатый. Он лидирует по содержанию эринацинов и гериценонов, которые активизируют фактор роста нейронов. В числе других ценных грибов эксперт назвал рейши (способствуют укреплению иммунитета), вешенки (помогают снижать уровень холестерина) и белые грибы (отличаются высоким содержанием аминокислот).
Врач‑гастроэнтеролог и нутрициолог клиники «Будь здоров» на Ходынке Ольга Татарникова обратила внимание на особенности усвоения грибного белка. Из‑за наличия хитиновой оболочки он переваривается организмом не слишком эффективно. При этом специалист считает белый гриб безусловным лидером среди лесных видов с точки зрения вкуса и пользы. Татарникова отметила, что сушка позволяет улучшить усвояемость белка при их употреблении более чем на 80%.
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