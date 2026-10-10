Филолог раскрыл число слов в русском языке с одной буквой

10 октября 2026, 23:13

Филолог Катышев: в русском языке 49 однобуквенных слов

Фото: istockphoto/Professor25

Русский язык насчитывает 33 существительных, состоящих из одной буквы, а также пять предлогов, четыре междометия, четыре частицы, два союза и одно местоимение. Об этом РИА Новости сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.





Как пояснил эксперт, однобуквенные существительные используются для обозначения букв алфавита и уточнения написания слов. Информация приводится 10 октября.





«На конце пишем «ь»; в корне «д», а не «т», — привел пример Катышев.