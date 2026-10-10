Филолог раскрыл число слов в русском языке с одной буквой
Филолог Катышев: в русском языке 49 однобуквенных слов
Русский язык насчитывает 33 существительных, состоящих из одной буквы, а также пять предлогов, четыре междометия, четыре частицы, два союза и одно местоимение. Об этом РИА Новости сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.
Как пояснил эксперт, однобуквенные существительные используются для обозначения букв алфавита и уточнения написания слов. Информация приводится 10 октября.
«На конце пишем «ь»; в корне «д», а не «т», — привел пример Катышев.
Среди однобуквенных предлогов лингвист назвал «в», «к», «с» и «у». Частицами, состоящими из одной буквы, являются «б» и «ж». По словам филолога, они представляют собой разговорные варианты частиц «бы» и «же»: «Ты б пришел сначала», «Ты ж взрослая уже».
Кроме того, в речи часто встречаются междометие «э» и однобуквенные омонимы — слова, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют разные значения. Так, буквы «а» и «и» могут выступать в роли союза, междометия и частицы. Однобуквенным местоимением является «я».