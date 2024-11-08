Финал чемпионата «Профессионалы» состоится в Петербурге

Фото: iStock/Drazen Zigic
В Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября состоится финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
Мероприятие пройдет в очном формате на семи распределенных площадках по 55 компетенциям для студентов колледжей и 20 юниорским компетенциям для школьников от 14 лет.
В церемонии открытия примут участие делегации из всех субъектов РФ и не менее 20 стран, а также представители делового и экспертного сообщества. В министерстве призвали организовать подготовку команд и обеспечить их участие в соревновательной программе чемпионата и обеспечить взаимодействие с предприятиями региона для их участия.
Участники должны будут продемонстрировать лучшие практики корпоративного обучения, представить программы профориентации и модели взаимодействия бизнеса и образования.
Информацию о составе делегации региона необходимо направить в срок до 11 ноября 2024 года. Делегациям-участникам деловой программы нужно зарегистрироваться.
Участники соревновательной должны зарегистрироваться через регионального оператора при взаимодействии с федеральным оператором.
Читайте также:
На художественном форуме обсудили роль народных промыслов в формировании культурного кода
Названы главные задачи форума «Культура. Традиции. Наследие»
Ежегодный форум приёмных семей собрал в Подмосковье более 350 участников
В церемонии открытия примут участие делегации из всех субъектов РФ и не менее 20 стран, а также представители делового и экспертного сообщества. В министерстве призвали организовать подготовку команд и обеспечить их участие в соревновательной программе чемпионата и обеспечить взаимодействие с предприятиями региона для их участия.
Участники должны будут продемонстрировать лучшие практики корпоративного обучения, представить программы профориентации и модели взаимодействия бизнеса и образования.
Информацию о составе делегации региона необходимо направить в срок до 11 ноября 2024 года. Делегациям-участникам деловой программы нужно зарегистрироваться.
Участники соревновательной должны зарегистрироваться через регионального оператора при взаимодействии с федеральным оператором.
Читайте также:
На художественном форуме обсудили роль народных промыслов в формировании культурного кода
Названы главные задачи форума «Культура. Традиции. Наследие»
Ежегодный форум приёмных семей собрал в Подмосковье более 350 участников
Элина Позднякова