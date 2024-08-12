Жителей Подмосковья пригашают подать заявку на премию «Время молодых»

Фото: пресс-служба Росмолодёжи
Продолжается приём заявок на всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России», к участию приглашаются жители всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба Минпромторга России.
«Премия «Время молодых» направлена на общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодёжной политики», — отмечается в сообщении.Сроки приёма заявок зависят от номинации. На являющийся частью премии Всероссийский конкурс профессионального мастерства заявки принимаются до 16 августа. Приём заявок на номинацию «Вклад в молодость» для физических и юридических лиц, которые внесли вклад в развитие отрасли, продлится до 1 сентября. Заявительные письма на конкурс «Молодёжная столица России» можно присылать до 16 августа, а заявочные книги — до 31 августа.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте время-молодых.рф.
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