Стартовал приём заявок на конкурс сельских проектов «Моя земля — Россия»

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Конкурс проектов по сельской тематике «Моя земля — России» проводит министерство сельского хозяйства РФ, заявки принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба Минсельхохпрода Московской области.
«К участию принимаются проекты СМИ и интернет-блогеров, создающие позитивный образ сельских территорий, посвящённые работе на селе и агротуризму, а также сохранению традиций и семейных ценностей», — говорится в сообщении.Для юридических лиц открыты следующие номинации: «Национальный колорит», «Спорт для всех», а также номинации, приуроченные к Году семьи — «Семейный сельский туризм», «Семейный бизнес за городом» и «Семейные династии». Индивидуальные авторы могут участвовать в конкурсных номинациях: «Блогосфера», «Моё дело» и «Территория жизни».
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте проекта, там же ведётся приём заявок.
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