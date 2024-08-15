В России стартовал набор тренеров волонтёрского корпуса 80-летия Победы

Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Победы»
Конкурсный отбор для формирования тренерского состава Международного волонтёрского корпуса 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводится в России, сообщает пресс-служба общественного движения «Волонтёры Победы».
«Для того, чтобы присоединиться к тренерскому составу волонтёрского корпуса, соискатель должен подготовить видеовизитку с рассказом о себе и о том, чем вызвано желание стать тренером волонтёров. Также нужно написать пост в сети «ВКонтакте» и в Telegram с ответом на вопрос «Как я могут помочь сохранению исторической памяти». В посте нужно использовать хештеги #ТренерыМВК и #ВолонтёрскийКлуб80, а также упомянуть соцсети движения «Волонтёры Победы». И отправить онлайн-заявку по ссылке», — говорится в сообщении.Заявки принимаются с 25 июля по 27 августа, при этом для жителей Приволжского и Северо-Западного федеральных округов приём заявок продлится до 3 сентября.
Подробная информация размещена на сайте движения «Волонтёры Победы».
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Лев Каштанов