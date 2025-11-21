Финал конкурса лучших практик трудоустройства молодежи пройдет в декабре
Финал конкурса лучших практик трудоустройства молодежи запланировали на декабрь. Об этом сообщили в Минтруда России.
В министерстве уточнили, что заявки принимались с 23 июня по 14 сентября 2025 года через официальный сайт. В конкурсе участвовали организации, занимающиеся реализацией практик трудоустройства молодежи в различных отраслях экономики на территории Российской Федерации.
Всего подали 1055 заявок от организаций из 77 субъектов страны, из которых экспертный совет отобрал и оценил 868. По результатам заочного этапа, финалистами стали 129 участников из 51 региона.
Финальные мероприятия состоятся 2 и 3 декабря, а награждение пройдет на следующий день, 4 числа.
